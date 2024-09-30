Blok-Z'ye 500 bin dolarlık 'Simya' yatırımı

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Girişim sermayesi fonu 212’nin, erken aşama girişimlere yatırım yapma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği Simya VC, enerji ve blok zincir tabanlı sürdürülebilirlik çözümleri sunan Blok-Z’ye 500 bin dolar yatırım yaptı.

Blok-Z aldığı bu yatırımla, pazarlama, araştırma, ürün ve iş geliştirme faaliyetlerini güçlendirerek operasyonel verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Blok-Z, enerji ve blok zincir teknolojilerini entegre ederek yenilenebilir enerji veri yönetimi ve sertifikasyon sistemleriyle enerji tüketimini gerçek zamanlı izleme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı sağlayan çözümler sunuyor.

Blok-Z’nin ana ürünü GreenLink platformu ise yenilenebilir enerji veri yönetiminin ötesinde, enerji ve sertifikasyon sistemleriyle sorunsuz bir entegrasyon sağlayarak, saatlik enerji tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarıyla eşleştirme olanağı tanıyor. HEDEF KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu, alınan yatırım ile ilgili olarak, "Blok-Z'ye yaptığımız bu yatırımın, şirketin küresel pazarda, özellikle ABD’deki rekabet gücünü artıracağına ve büyüme yolculuğunda önemli bir itici güç olacağına inanıyoruz. Sürdürülebilirliği merkeze alan yenilikçi yaklaşımları sayesinde Blok-Z’nin uzun vadede hem çevresel hem de ekonomik anlamda değer yaratmasını bekliyoruz" dedi.

Blok-Z Kurucu Ortağı ve COO’su Erhan Yıldırım ise, "Simya VC'den aldığımız yatırım, mevcut yenilenebilir enerji sertifika pazarını, gerçek anlamda sürdürülebilirliğe hizmet edecek şekilde dönüştürmemize olanak sağlıyor. Ayrıca bu yatırım, ürünümüzü kısa vadede ABD’de, orta vadede ise İngiltere ve Avrupa pazarlarına girmenin önünü açarak ihracat yapmamıza imkânı tanıyacak" ifadelerini kullandı.