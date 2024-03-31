Blok oy nedir? Serbest Listeli Çoğunluk Sistemi ne anlama gelir, Türkiye'de blok oy kullanılabilir mi?

BLOK OY NEDİR?

"Blok Oy" terimi, birleşik oy anlamına gelir. Genellikle siyasi bir bağlamda kullanılır ve bir grup insanın belirli bir konuda aynı şekilde oy kullanması anlamına gelir. Örneğin, bir grup milletvekili veya delegenin belirli bir yasa tasarısına veya karara destek vermek için oy kullanması durumunda, bu "blok oy" olarak adlandırılabilir. Bu terim, oy kullanan kişilerin belirli bir partinin veya grupların görüşlerine bağlı olarak oy kullanması durumunda da kullanılabilir.