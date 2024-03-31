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        Haberler Gündem Blok oy nedir? Serbest Listeli Çoğunluk Sistemi ne anlama gelir, Türkiye'de blok oy kullanılabilir mi?

        Blok oy nedir? Serbest Listeli Çoğunluk Sistemi ne anlama gelir, Türkiye'de blok oy kullanılabilir mi?

        Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri için bugün sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getiriyor. Seçimlerle beraber "blok oy" kavramı ve ne olduğu da yeniden gündemdeki yerini aldı. Türkiye'de blok oy kullanımı olup olmadığını merak eden seçmenler konu hakkında araştırma yapıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 15:05 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:07
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        • 1

          31 Mart yerel seçimleri ile Türkiye, belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçiyor. Seçim dolayısıyla nasıl oy kullanacağım diye merak edenler kadar blok oy kullanıp kullanamayacağını merak edenlerin de sayısı fazla. Peki, blok oy nedir, Türkiye'de blok oy kullanılıyor mu?

        • 2

          BLOK OY NEDİR?

          "Blok Oy" terimi, birleşik oy anlamına gelir. Genellikle siyasi bir bağlamda kullanılır ve bir grup insanın belirli bir konuda aynı şekilde oy kullanması anlamına gelir. Örneğin, bir grup milletvekili veya delegenin belirli bir yasa tasarısına veya karara destek vermek için oy kullanması durumunda, bu "blok oy" olarak adlandırılabilir. Bu terim, oy kullanan kişilerin belirli bir partinin veya grupların görüşlerine bağlı olarak oy kullanması durumunda da kullanılabilir.

        • 3

          Aynı şekilde, bir parlamentoda veya mecliste bir grup milletvekili veya delegenin belirli bir yasa tasarısına veya karara destek vermek için birleşik olarak oy kullanması da blok oy olarak adlandırılabilir. Bu, belirli bir politika veya hedefin desteklenmesi veya belirli bir sonucun sağlanması amacıyla kullanılabilir.

        • 4

          BLOK OY SİSTEMİNİ KULLANAN ÜLKELER

          Günümüzde blok oy sistemini kullanan ülke sayısı oldukça azdır. Birleşik Arap Emirlikleri ve Tuvalu bunlarda biridir. Ayruca Ürdün, Moğolistan, Filipinler ve Tayland'da da bu sistem denenmiş fakat çıkan sonuçtan memnun olunmadığı gerekçesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

          Türkiye'de ise böyle bir sistem bulunmamaktadır.

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