Blinken-Netanyahu görüşmesi sonrası ilk açıklama: Hava olumlu

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD, Mısır ve Katar'ın üzerinde anlaştığı ateşkes ve rehine takası planının İsrail tarafından kabul edilmesi için İsrail'de Başbakan Netanyahu ile 3 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada görüşmenin 'pozitif bir havada' geçtiği vurgulandı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan, İsrail'in rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin son Amerikan önerisine olan bağlılığını yineledi. Bu, İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarının da dikkate alınması anlamına geliyor ve bu konuda ısrarcı" ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için arabulucu olmak adına İsrail'e gitmişti. Blinken'ın bölgeye gerçekleştirdiği dokuzuncu seyahat, ABD'nin iki tarafın da talepleri üzerine değiştirdiği ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesi amacını taşıyor.