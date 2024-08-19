Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Blinken-Netanyahu görüşmesi sonrası ilk açıklama: Hava olumlu | Dış Haberler

        Blinken-Netanyahu görüşmesi sonrası ilk açıklama: Hava olumlu

        İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken 3 saati aşan bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin pozitif bir havada geçtiği bilgisi paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 15:18 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Blinken-Netanyahu görüşmesi sonrası ilk açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD, Mısır ve Katar'ın üzerinde anlaştığı ateşkes ve rehine takası planının İsrail tarafından kabul edilmesi için İsrail'de Başbakan Netanyahu ile 3 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirdi.

        Görüşmenin ardından yapılan açıklamada görüşmenin 'pozitif bir havada' geçtiği vurgulandı.

        Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan, İsrail'in rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin son Amerikan önerisine olan bağlılığını yineledi. Bu, İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarının da dikkate alınması anlamına geliyor ve bu konuda ısrarcı" ifadeleri kullanıldı.

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için arabulucu olmak adına İsrail'e gitmişti. Blinken'ın bölgeye gerçekleştirdiği dokuzuncu seyahat, ABD'nin iki tarafın da talepleri üzerine değiştirdiği ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesi amacını taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan Polat'a tahliye kararı
        Dilan Polat'a tahliye kararı
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Yunus balığı nerede?
        Yunus balığı nerede?
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Habertürk Anasayfa