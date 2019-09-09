Blaise Pascal 19 Haziran 1623 doğumlu ünlü fizikçi, matematikçi ve düşünürdür. Fransız olan Blaise Pascal’ın temel eseri; Düşünceler adlı yapıtıdır. 16 yaşında konikler üzerine bir inceleme yazan Blaise Pascal 1642 yılında 19 yaşındayken vergi tahsildarı olan babasının işini kolaylaştırmak amacıyla tekerleklerden ve dişlilerden oluşan mekanik bir hesap makinesi tasarımı yapmıştır. Blaise Pascal matematikçi olarak uğraşmış olan babasıyla beraber Paris Mersenne Akademisi'ne kabul edilmiştir.

Pascal Clermont-ferrand da doğmuş ve annesi Antoniatta Begon’u ise 3 yaşındayken yitirmiştir. Bilim ve matematik konusunda çok ilgisi olan babası Etienne Pascal yerel bir hakim ve Noblesse’de Robe üyesi olarak görev almaktadır. Pascal’ın Jacqluine adlı bir kız kardeşi ve Gilberte adında bir ablası bulunmaktaydı. Etienne Pascal eşinin ölümünden sonrasında ise 631 yılında çocuklarıyla beraber Paris'e taşınmaya karar vermiştir. Yeni taşınmış olan aile daha sonrasında önemli bir üyesi olacak olan Luise Deffault’u hizmetçi olarak işe almışlardır. Yeniden evlenmeyen Etienne çocukları ve özellikle oğlu Blade Pascal'ın üstün zihinsel yetenek gösterdikleri için onları sadece kendisinin eğitmesi gerektiği yolunda kararlar almıştır.

Blaise Pascal bilim ve matematiğe üstün becerisi ve eğilimi olan bir kişidir. Pascal'ın özellikle ilgisini çekmiş olan konuda dışarı kuvvetinin testler alanındaki çalışması yer almıştır. 16 yaşındayken Max Steel Extreme konu hakkında kısa bir tez yazarak matematik alanında ilk çalışmasını Paris’teki Père Mersenne’e göndermiştir. Bu çalışma bugün hala Pascal Teoremi olarak yer almaktadır. Teorem altı köşeli Yıldız bir çemberin içine girmek suretiyle zıt taraflardaki 3 kesişim noktasının Pascal çizgisi denilen bir düz çizgi üzerinde olduğunu belirtmektedir.

Blaise Pascal Fransız mucit fizikçi matematikçi yazar ve filozof vergi tahsildarı olan babası tarafından eğitilmiş bir çocuk; ancak dahi olması onun babasıyla beraber birtakım çalışmalar içerisine itmiştir. Pascal'ın ilk çalışmaları arasında Doğa bilimleri ve uygulama bilimleri alanı üzerine olmuştur. Bu dönem içerisinde akışkanlar ile ilgili birtakım çalışmalarda bulunmuş ve oldukça büyük katkılar sağlamıştır. Evangelista torricelli çalışmasını genelleştirmek suretiyle vakum ve basınç kavramlarının açıklığa kavuşmasını etken olacak buluşlar yaratmıştır. Bilimsel yöntemi savunan Pascal 1642 yılında genç yaşındayken Hesap makineleri üzerinde bazı çalışmalarda öncülük yapmıştır.

3 yıllık bir uğraştan sonrasında 50 prostat ipten sonra mekanik hesap makinesinin ilk iki muciti arasında yer almaktadır. Daha sonraki 10 yıl içerisinde Pascal Hesap makinesini daha sonrada pascaline adı verilen bu makinelerden 20 tane daha ortaya çıkarmıştır. Pascal 2.ana araştırma konusu içerisinde yardımı dokunmuş olan önemli bir matematikçi olarak yer almıştır. 16 yaşında izdüşümsel geometri konusu içerisinde kayda değer bir şekilde bilimsel eser ortaya çıkarmıştır. Sonrasında olasılık kuramı konusunda da diğer Pierre De Fermat’a benzetilerek modern ekonomi ile sosyal bilimlerin gelişmesi için birçok etkide bulunmuştur. Toriçelli ve Galileo gibi o da 1646 yılında Kainat boşluk kabul etmez ifadesinin savunmuş olan aristotelesin takipçileri düşüncelerini çürütmüştür. Pascal'ın çalışmasının sonuçları kabul edilmeden öncesinde çeşitli tartışmalara neden yaratmıştır. 1646 yılında kardeşi Jacqueline ile beraber Katolik hareketlenmeler ile beraber özdeşleşmiştir.

Pascal 1651 yılında babasını kaybetmiş; 1654 yılın sonlarına doğru işlerini kullanmak suretiyle teoloji ve Felsefe alanında birçok etkileyici çalışma içerisinde yer almıştır. En çok bilinen Jansenizim Müriti ile cizvitler arasında ortaya çıkan çatışma hakkındaki iki eseri olan lettres provinciales ve Pensees o döneme ait eserlerdir. Aynı yıl içerisinde aritmetik üçgen üzerine de önemli bir bilimsel eser ortaya çıkaran Pascal; 1658 ile 1659 yılları arasında ise katıların ve çiftlik hacmini hesaplamakta kullanılmak üzerine yazılar da yazmıştır. Pascal'ın sağlığı ise 18 yaşından sonra bozulmaya başlamış ve 39. doğum gününden iki ay sonrasında ise ölmüştür.