BlackBox’ta güz dönemi dopdolu

BlackBox’ta güz dönemi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hasan Âli Yücel Klasikleri’nden seçilen başyapıtların, edebiyatımızın değerli kalemleriyle yeniden hayat bulacağı Edebiyat Rotası ile başlıyor. Bu keyifli edebiyat buluşmasının ilk konuğu Şebnem İşigüzel olacak. İşigüzel, Tolstoy’un ölümsüz eseri Anna Karenina’yı kendi penceresinden yorumlayacak. Moderatörlüğünü gazeteci-yazar Seray Şahinler’in üstleneceği sohbet, 8 Ekim Çarşamba 14.00’te düzenlenecek.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni süreli sergisi “Yan Yana” yepyeni bir konuşma dizisine de ilham oluyor: Serginin küratörleri Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp ve Ömer Faruk Şerifoğlu’nun vereceği Yan Yana Konferansları’nda, serginin odağındaki Melahat ve Eşref Üren ile Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun hayatları ve eserlerinin sanat tarihimizdeki yansımaları masaya yatırılacak. 10 Ekim Cuma 15.00’te gerçekleşecek ilk konferans, “Aramızda Bir Şey Var - Melahat Üren” başlığını taşıyor.

“Kadınların Gözünden” başlıklı yeni etkinlik dizisi, Türkiye’de modern sanatın oluşum ve gelişim süreçlerinde farklı disiplinlerden kadınların sanat üretimlerine odaklanacak. İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonundaki kadın sanatçıların sanat akımlarıyla ilişkilerinin mercek altına alınacağı seminerlerin ilkinde, Türkiye’nin ilk kadın seramik sanatçılarından Füreya Koral konuşulacak. Doç. Dr. Seda Yavuz ’un anlatımıyla, sanatçının modernize ettiği geleneksel motiflerinin ve estetik bakış açısının tartışılacağı etkinlik 16 Ekim Perşembe 17.00 ’de BlackBox’ta yer alacak.

Gül İrepoğlu Anlatıyor konferansları bu sezon da yepyeni içeriklerle sürüyor. Prof. Dr. İrepoğlu’nun, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin kalıcı sergisinde yer alan eserleri farklı yaklaşımlarla sanatseverlere aktardığı konuşmaların ilki 11 Ekim Cumartesi 14.00 ’te düzenlenecek. “Mevsimler Yaşanır Resimlerde” başlıklı sunumda, dört mevsimin rengârenk esinleriyle tuvale aktarılan manzaralar ele alınacak.

REKLAM

Gılgamış, Akhilleus ve Odysseus ölümsüzlüğü ararken çıktıkları yolda tanrılarla hesaplaşırken ya da uzun yolculuklarla sınanırken, aslında kendi iç yolculuklarının destanını yazmıştır. Cengiz Özdemir ile Anadolu Destanları serisi onların destansı yolculuklarının izini BlackBox’ta sürecek. 17 Ekim Cuma 16.00’da insan kaderi ile ilahi iradenin iç içe geçtiği büyük anlatılardan Homeros’un İlyada’sının konuşulacağı bölümün konuğu, Klasik Filoloji Profesörü Erman Gören olacak.

İlgiyle takip edilen Ayşegül 20. Yüzyılda serisi yoğun istek üzerine bu sezon da sanatseverlerle buluşuyor. Yazar ve sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez’in her ay farklı bir dönemin etkili sanat akımlarını, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserlerle birlikte ele alacağı program, “Ayşegül 1920’lerde” ile 19 Ekim Pazar 14.00’te başlıyor.

Sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal ile Görmenin Halleri etkinliği, geçmişten günümüze farklı kültür ve toplumlarda üretilmiş sanat eserlerini birbiriyle kesiştiren ve konuşturan ortak güzergâhları keşfediyor. 22 Ekim Çarşamba 18.00’de “Sanatta Mitoloji” temasıyla düzenlenecek konuşmada, sanatçıların hayal gücünü ateşleyen mitler ve büyülü hikayeler ile Türk ve Batı sanat tarihinden seçilmiş eserler farklı bir gözle yorumlanacak.