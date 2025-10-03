BlackBox’ta güz dönemi dopdolu
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin öğrenme programlarının ana mekânı BlackBox'ta yeni sezon başlıyor. Bu sezonda da sanatın farklı alanlarındaki seminerler, söyleşiler ve etkinlikler izleyiciyle buluşacak.
BlackBox’ta güz dönemi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hasan Âli Yücel Klasikleri’nden seçilen başyapıtların, edebiyatımızın değerli kalemleriyle yeniden hayat bulacağı Edebiyat Rotası ile başlıyor. Bu keyifli edebiyat buluşmasının ilk konuğu Şebnem İşigüzel olacak. İşigüzel, Tolstoy’un ölümsüz eseri Anna Karenina’yı kendi penceresinden yorumlayacak. Moderatörlüğünü gazeteci-yazar Seray Şahinler’in üstleneceği sohbet, 8 Ekim Çarşamba 14.00’te düzenlenecek.
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni süreli sergisi “Yan Yana” yepyeni bir konuşma dizisine de ilham oluyor: Serginin küratörleri Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp ve Ömer Faruk Şerifoğlu’nun vereceği Yan Yana Konferansları’nda, serginin odağındaki Melahat ve Eşref Üren ile Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun hayatları ve eserlerinin sanat tarihimizdeki yansımaları masaya yatırılacak. 10 Ekim Cuma 15.00’te gerçekleşecek ilk konferans, “Aramızda Bir Şey Var - Melahat Üren” başlığını taşıyor.
Gül İrepoğlu Anlatıyor konferansları bu sezon da yepyeni içeriklerle sürüyor. Prof. Dr. İrepoğlu’nun, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin kalıcı sergisinde yer alan eserleri farklı yaklaşımlarla sanatseverlere aktardığı konuşmaların ilki 11 Ekim Cumartesi 14.00’te düzenlenecek. “Mevsimler Yaşanır Resimlerde” başlıklı sunumda, dört mevsimin rengârenk esinleriyle tuvale aktarılan manzaralar ele alınacak.
BlackBox’un yeni seminerlerinden Havva İşkan ile Çağlar Arasında Yolculuk, tarihi, sosyolojiyi, felsefeyi ve mitolojiyi heykeller üzerinden dinleyicilere anlatacak. Ülkemizin önemli ören yerlerinden Patara Antik Kenti’nin kazı başkanlığını 15 yıl boyunca yürüten Prof. Dr. Havva İşkan, insanlığın tarih öncesi dönemlerden Roma Çağı’na uzanan izlerini dinleyicilere aktaracak. “Taş Tepeler’den İnsan Suretleri” başlıklı ilk buluşma 15 Ekim Çarşamba 16.00’da düzenlenecek.
“Kadınların Gözünden” başlıklı yeni etkinlik dizisi, Türkiye’de modern sanatın oluşum ve gelişim süreçlerinde farklı disiplinlerden kadınların sanat üretimlerine odaklanacak. İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonundaki kadın sanatçıların sanat akımlarıyla ilişkilerinin mercek altına alınacağı seminerlerin ilkinde, Türkiye’nin ilk kadın seramik sanatçılarından Füreya Koral konuşulacak. Doç. Dr. Seda Yavuz’un anlatımıyla, sanatçının modernize ettiği geleneksel motiflerinin ve estetik bakış açısının tartışılacağı etkinlik 16 Ekim Perşembe 17.00’de BlackBox’ta yer alacak.
Gılgamış, Akhilleus ve Odysseus ölümsüzlüğü ararken çıktıkları yolda tanrılarla hesaplaşırken ya da uzun yolculuklarla sınanırken, aslında kendi iç yolculuklarının destanını yazmıştır. Cengiz Özdemir ile Anadolu Destanları serisi onların destansı yolculuklarının izini BlackBox’ta sürecek. 17 Ekim Cuma 16.00’da insan kaderi ile ilahi iradenin iç içe geçtiği büyük anlatılardan Homeros’un İlyada’sının konuşulacağı bölümün konuğu, Klasik Filoloji Profesörü Erman Gören olacak.
İlgiyle takip edilen Ayşegül 20. Yüzyılda serisi yoğun istek üzerine bu sezon da sanatseverlerle buluşuyor. Yazar ve sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez’in her ay farklı bir dönemin etkili sanat akımlarını, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserlerle birlikte ele alacağı program, “Ayşegül 1920’lerde” ile 19 Ekim Pazar 14.00’te başlıyor.
Sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal ile Görmenin Halleri etkinliği, geçmişten günümüze farklı kültür ve toplumlarda üretilmiş sanat eserlerini birbiriyle kesiştiren ve konuşturan ortak güzergâhları keşfediyor. 22 Ekim Çarşamba 18.00’de “Sanatta Mitoloji” temasıyla düzenlenecek konuşmada, sanatçıların hayal gücünü ateşleyen mitler ve büyülü hikayeler ile Türk ve Batı sanat tarihinden seçilmiş eserler farklı bir gözle yorumlanacak.
Seza Sinanlar Uslu ile İz Sürüyoruz sezonun ilk buluşmasında, 1964 yılında sınır dışı edilene kadar İstanbul’da, dönemin ünlü şair, ressam ve yazarlarıyla çevrili, renkli ve üretken bir ortamda yaşayan ressam İvi Stangali’yi mercek altına alıyor. Atina’ya gönderildikten sonra bütün yaşamı değişen sanatçının Beyoğlu’ndan Mühürdar’a, İstanbul’dan Atina’ya uzanan öyküsü, 24 Ekim Cuma 14.00’te düzenlenecek Bir Varmış Bir Yokmuş: İvi Stangali başlıklı etkinlikte, mektuplar, gazete kupürleri ve eskiz defterleri eşliğinde ele alınacak.
Opera yönetmeni Figen Ayhan ile Sanatın Başka Tarihi konuşmaları, her bölümde dünya sanat tarihinin klasik dönemsel sınıflandırmasını takip ederek, sanatçının sanatı aracılığıyla insana ve hayata bakışını tartışacak. Rönesans’ın ele alınacağı ilk konuşma için 26 Ekim Pazar 14.00’ü ajandanıza not etmeyi unutmayın.
Kentin sanatsal ve kültürel birikimini sanatçıların gözünden yansıtan İstanbul Hafızası buluşmaları devam ediyor. Kültür-sanat gazetecisi Bahar Çuhadar’ın moderatörlüğünde, İstanbul’da yaşayan, üreten ve eserleriyle şehre ilham veren sanatçıların ağırlandığı etkinlikte 31 Ekim Cuma gününün konuğu Deniz Türkali olacak. Saat 16.00’da başlayacak sohbette Türkali’nin hafızasındaki İstanbul ve bu şehirle kurduğu kişisel bağ konuşulacak.
BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten ve Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi danışmasından temin edebilirsiniz.