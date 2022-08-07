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Black Panther: Wakanda Forever ne zaman çıkacak ve oyuncuları kimler? Black Panther: Wakanda Forever konusu

Black Panther: Wakanda Forever filmi için araştırmalar başlamış durumda. Serinin 2. filminin oyuncuları, konusu ve çıkış tarihine ilişkin bilgileri bir araya getirdik. Peki, Black Panther: Wakanda Forever ne zaman çıkacak?

07.08.2022 - 15:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Black Panther: Wakanda Forever filmi için heyecan dorukta. Büyük bir merakla beklenen filmin gösterime tarihi, oyuncuları ve konusu günün hakkında en çok araştırma yapılan konuları arasında yer alıyor. İşte ayrınıtlar...

  • BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Marvel'in siyah beyaz çizgi roman karakterinin sinemaya aktarıldığı film, Kasım 2022'de vizyona girecek.

     

     

     

  • BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER KONUSU

    Black Panther: Wakanda Forever, Wakanda'daki diğer karakterlerin yaşadıklarını anlatıyor. T’Challa’nın ölümünün ardından Wakanda korunmaya çalışılıyor.

  • Marvel'in Black Panther'i ABD'li aktör Chadwick Boseman, 2020 yılında kolon kanseri nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybetti. Boseman'ın hayatını kaybetmesinin ardından yeni bir hikaye izleyiciyle buluşacak. Oyuncunun anısına “Black Panther” rolünü kimseye verilmedi ve hikaye başka türlü devam edecek.

  • BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER OYUNCULARI

    Filmin Kadrosunda Lupita Nyong'o, Winston Duke, Angela Bassett, Letitia Wright, Danai Gurira, Florence Kasumba, Tenoch Huerta, Florence Kasumba, Alex Livinalli, Michaela Coel gibi isimler yer alıyor.

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