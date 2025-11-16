Black Friday tarihi: Black Friday ne zaman? Kasım ayı indirim tarihleri ne?
Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte alışveriş sektöründe büyük bir hareketlilik başladı. Her yıl milyonlarca tüketiciyi ekran başına ve mağazalara çeken "Efsane Cuma" indirimleri için geri sayım sürüyor. Giyim, teknoloji, kozmetik ve market ürünlerinde hazırlanan dev kampanyalar, markaların rekabetini kızıştırırken, tüketicilerin de merakla beklediği 2025 Black Friday tarihleri netleşmeye başladı. Peki bu yıl indirim maratonu ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
BLACK FRİDAY NE ZAMAN 2025?
Kasım indirimleri yani efsane cuma indirimleri Kasım ayının son Cuma günü yani 28 Kasım Cuma günü başlıyor.
EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Black Friday yani Kasım Ayı indirimleri bir ay boyunca yani yılbaşına kadar devam edecek.
