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        Haberler Magazin 'Black Eyed Peas' Bodrum'da - Magazin haberleri

        'Black Eyed Peas' Bodrum'da

        ABD'li grup 'Black Eyed Peas' Türkiye'ye geldi. Bodrum Milas Havalimanı'nda görüntülenen grup üyelerinden Allan Pineda Lindo, "Özel bir şova geldik" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 09:51 Güncelleme: 27.08.2023 - 09:51
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        • 1

          Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; ABD'li müzisyen grup 'Black Eyed Peas', Bodrum'a geldi. Bodrum Milas Havalimanı'nda objektiflere yansıyan grup üyelerinden Allan Pinedo Lindo, Jaime Luis Gomez takma adıyla 'Taboo', Jessica Joy Seria Reynoso'yla geldi.

          Kendileri için hazır bulunduğu alana 20 kişilik bir ekiple gelen Grammy ödüllü grup, daha sonra sahne alacakları otele gitti.

        • 2

          Edinilen bilgiye göre Şeyh Mansur'un davetiyle Bodrum’a gelen 'Black Eyed Peas', vereceği konser sonrası oradan ayrılacak. Özel jet ile Bodrum'a gelen ekip yine aynı şekilde şehirden ayrılacağı öğrenildi. Konserin gerçekleşeceği otelde Rus milyarder Abromovic'inde olduğu iddia edildi.

        • 3

          'Black Eyed Peas' gurubunun üyelerinden Allan Pineda Lindo, "Özel bir şova geldik. Dönünce tekrar şovumuz var onu yapacağız" şeklinde konuştu.

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