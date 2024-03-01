Özgür Turhan, sosyal medya hesabından yaptığı içeriklerle dikkatleri üzerine çektikten sonra ünlendi. Turhan, yaptığı tek kişilik stand-up gösterileriyle geniş hayran kitlesine ulaştı.

İzmir'deki gösterisi için sahneye çıkan Özgür Turhan, bir anda seyircilerin oturduğu yerle sahne arasındaki boşluğa düştükten sonra bayıldı. Turhan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Özgür Turhan'ın eşi Deniz Bağdaş ise bu kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Turhan'ın genel sağlık durumu hakkında bilgiler veren ve iyi olduğunu söyleyen Deniz Bağdaş, "Özgür'ü merak edenler için kısa bir şeyler söyleyeceğim. Dün İzmir gösterisinde sahnede aşağıya düşüp baygınlık geçirmişti. Şekeri düşmüş ondan bayılmış. Kan değerleri iyi. Ancak belli bir yükseklikten düştüğü için kaburgaları kırılmış. Özet bu... Özgür döndüğünde kendisi bir açıklama yapacaktır" ifadelerini kullandı.