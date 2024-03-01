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        Haberler Magazin BKM Mutfak Komedyenlerinden Özgür Turhan, sahneden düştü

        Komedyen Özgür Turhan, sahneden düştü

        32 yaşındaki Özgür Turhan, İzmir'deki gerçekleştirdiği gösteri sırasında sahneden düştü. Yaralanan Turhan, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 10:46 Güncelleme: 01.03.2024 - 10:46
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        Sahneden düştü hastaneye kaldırıldı
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        Özgür Turhan, sosyal medya hesabından yaptığı içeriklerle dikkatleri üzerine çektikten sonra ünlendi. Turhan, yaptığı tek kişilik stand-up gösterileriyle geniş hayran kitlesine ulaştı.

        İzmir'deki gösterisi için sahneye çıkan Özgür Turhan, bir anda seyircilerin oturduğu yerle sahne arasındaki boşluğa düştükten sonra bayıldı. Turhan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Özgür Turhan'ın eşi Deniz Bağdaş ise bu kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Turhan'ın genel sağlık durumu hakkında bilgiler veren ve iyi olduğunu söyleyen Deniz Bağdaş, "Özgür'ü merak edenler için kısa bir şeyler söyleyeceğim. Dün İzmir gösterisinde sahnede aşağıya düşüp baygınlık geçirmişti. Şekeri düşmüş ondan bayılmış. Kan değerleri iyi. Ancak belli bir yükseklikten düştüğü için kaburgaları kırılmış. Özet bu... Özgür döndüğünde kendisi bir açıklama yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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        Daha önce Mersin'de sahne alan ünlü sanatçı Kibariye'de, platforma çıkmak isteyen hayranını engellemeye çalışan güvenlik görevlisinin çarpmasıyla sahneden düşmüştü. Talihsiz olay sonrası baygınlık geçiren şarkıcı hastaneye kaldırılırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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