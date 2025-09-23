Björk, şarkılarına İsrail'den erişilmesini engelledi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren sanatçılar arasında yer alan dünyaca ünlü şarkıcı Björk, İsrail'e yönelik kültürel boykota katıldı. 59 yaşındaki İzlandalı şarkıcı, Spotify ve Apple Music'teki şarkılarının önemli bir kısmına İsrail'den erişilmesini engelledi.

Björk, bu engellemeyle ilgili henüz bir açıklama yapmasa da 'Soykırıma Müzik Yok' (No Music For Genocide) girişimi kapsamında hareket ettiği düşünülüyor.

Björk, Gazze savaşının başlamasının üzerinden henüz bir ay geçmemişken yaptığı paylaşımla da gündem olmuştu. Arap ve İsrail yönetimlerinin kontrol ettiği bölgelerin değişimini haritalarla göstererek; "Siz buna paylaşmak mı diyorsunuz?" ifadesini kullanmıştı.

Dünya genelinde binlerce sanatçı, Gazze'de Filistinlilerin çektiği acıları protesto etmek amacıyla kültürel boykot girişimini başlattı. Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü rock grubu Massive Attack, müzik kataloğunu Spotify'dan çeken ilk büyük sanatçı olmuştu.