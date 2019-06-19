Bizi bu havalar mahvetti!

19 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Birçok yerde sel ve su baskınları hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazen de gülümseten kareler ortaya çıktı.
Yozgat'ta dün etkili olan sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Bu sırada bir vatandaşta diz kapağına kadar gelen suyun içerisinde masa ve sandalye kurarak çorba keyfi yapması dikkatlerden kaçmadı.
Önceki gün de Eskişehir'de sağanak yağış altında bir kadının makyaj yaptığı görüntüler objektiflere yansımıştı.
ÇORBA KEYFİ
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde etkili olan sağanak sonrası göle dönen yola bir vatandaşın masa ve sandalye koyup çorba keyfi yapması ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.
Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış yolları nehre çevirdi, su birikintileri gölü andırır manzara oluşturdu. Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bugün etkili olan sağanak yağış sonrası ilginç bir görüntü vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Yerköy ilçe kaymakamlığı önünde belediye ve itfaiye ekipleri su tahliye işlemi yapıp trafik polisleri de trafik akışını sağlamak için mücadele ederken bir vatandaşta diz kapağına kadar gelen suyun içerisinde masa ve sandalye kurarak çorba keyfi yaptı.
Vatandaşın çileyi keyfe döndürme hali bir vatandaş tarafından cep telefonuna çekilerek o an ölümsüzleştirildi. Vatandaşın göle dönen yol ortasında çorba keyfini diğer vatandaşlar meraklı gözlerle izlediler. Polis ekiplerinin gelmesiyle de esnaf tarafından masa ve sandalyenin kaldırılmasıyla vatandaşın çorba keyfi sona erdi.
YAĞMURDA MAKYAJ
Eskişehir'de önceki gün aniden bastıran dolu ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar dükkanlara ve saçak altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa sürede yağmur sularıyla doldu. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri karayollarına ait bazı alt geçitleri dolan sular nedeniyle trafiğe kapattı.
Sağanak yağış sırasında bir kadının makyaj yapması da objektiflere yansıdı.
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