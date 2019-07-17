ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Biyokimya Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Biyokimya Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

BİYOKİMYA BÖLÜMÜ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Biyokimya Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Biyokimya Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.