Bittorrent Coin nedir?

Kripto para birimleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. BitTorent, son yıllarda gittikçe daha fazla merkeziyetsizleşen, popüler bir eşler arası (P2P) dosya paylaşım ve Torrent platformudur.
BİTTORENT TOKEN NEDİR?
Temmuz 2001'de kullanıma açlan BitTorent, Temmuz 2018'de blockchain platformu TRON tarafından satın alındı.Satın alınışından beri BitTorrent, Şubat 2019'da piyasaya sürülen özel bir yerel kripto para tokeni olan BTT ile birlikte çeşitli araçlar ekledi. BTT, TRON'un kendi blockchain ağı üzerinde TRC-10 standardını kullanarak piyasaya sürüldü.Resmi açıklamaya göre BitTorrent, güncel olarak dünyadaki "en büyük merkeziyetsiz P2P iletişim protokolü.".
BTT COİN HAKKINDA BİLGİLER
BTT’nin ilk büyük uygulaması, BitTorrent’teki dosya paylaşım sürecini kullanıcılar için daha verimli hale getirmek..
BitTorrent’te bir dosya paylaşmak, her biri belirli bir dosyanın küçük parçalarını birbirinden indiren birkaç farklı peers yani eşler içerir. Dosyanın tam kopyası olan kullanıcılar ise seeds yani tohum olarak adlandırılır.
Orijinal geliştirici Bram Cohen'in internet kullanıcılarının direkt olarak kendi aralarında içerik dağıtmasının faydalarını görmesiyle pahalı ve verimsiz dağıtım ağlarının ortadan kaldırılması hedeflendi.
2000'lerin başlarında BitTorrent ilk başvurulacak P2P dosya paylaşım platformu haline geldi ve ardından 2018'de TRON devreye girdi.
TRON'un altında BitTorrent, kendi kullanıcı tabanına ek olarak merkeziyetsiz çözümler sunarak kullanıcılar açısından cazibesini artırdı ve kripto para alanındaki kullanıcılara da ulaştı.
Eklenen özelliklerin arasında, işlemlerin bir parçası olarak BTT tokeninin kullanıldığı BitTorrent Speed seçeneği var.
BitTorrent, platformunun, VPN özellikleri ve reklamsız aramanın dahil olduğu birkaç "Premium" sürümü sunarak ücretli hizmetler alanına da girdi.
BİTTORENT AĞI GÜVENLİ Mİ?
BitTorrent, kullanıcı fonlarını korumak için "en üst seviye güvenlik önlemlerini" içerdiğini söylüyor, ancak kripto paraların doğası gereği ortaya çıkan risklere sahip olduğu da bildiriliyor.Şirket, kullanıcıların biyometrik doğrulama gibi seçenekleri kullanarak kendilerini, kötü amaçlı yazılım veya ona benzer program formundaki hırsızlıklardan korumalarını öneriyor.
BİTTORENT NEREDEN ALINIR?
BTT, büyük borsalarda kripto para birimleri, sabit değerli kripto paralar ve hatta itibari para birimleri ile işlem görebiliyor. Binance, Huobi Global ve OKEx işlem olanağı sunan borsalar arasında
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