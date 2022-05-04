Hem kadın hem de erkekler saç dökülmesinden muzdariptir. İşte çaresi bıttım sabunu… saça gerekli nemi kazandıran saç derisindeki gözenekleri açarak saçı kökten uca temizleyen bıttım sabununu bu içeriğimizde sizler için ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Doğal içerikli bıttım sabunu saça faydaları çok fazladır. Bıttım sabunu saça zararı var mı saç çıkarır mı gibi çeşitli yönlerden sizler için bu içeriği derledik. İşte bıttım sabunu saça faydaları ile ilgili merak edilenler…

Bıttım Sabunu Saça Faydaları

Bıttım sabunu saça faydaları saymakla bitmez. Özellikle hem erkekler hem de kadınlar saç dökülmesi sorununun sıklıkla yaşarlar. Bıttım sabunu düzenli kullanıldığında saçların dökülmesini durdurur zaman içerisinde güçlü ve sağlıklı saçlara sahip olunmasını sağlar. Tamamen doğal içeriğe sahip olan bıttım sabununu kullanırken kimyasal ürünlerin kullanımından kaçınılması gerekir. Aksi taktirde faydası yeteri kadar görülmeyebilir.

Uzmanlar bıttım sabununu düzenli kullanan kişilerin saç beyazlamasına fayda sağladığını belirtmektedir. Bıttım sabunu beyaz saçları azalttığı gibi grileşmelerin de eski görünümlerine dönmesini sağlamaktadır. Ancak sabunun sık sık ve düzenli kullanımı gerekmektedir.

Bıttım sabunu doğal bir antiseptik olup mikrop ve bakterileri önlediği için saçın arınmasını sağlar. Özellikle saç derisinde oluşan yağ, kir ve gözenek tıkanmalarını giderir. Saçları kökten uca besleyerek canlılık kazandırır.

Saçların kepeklenmesini engelleyen bıttım sabunu saç derisini açar. Bıttım sabunu saçlar için doğal temizleyicidir. Saçları temizlerken sağlıklı uzamasına da yardımcı olur.

Bıttım Sabunu Saça Zararları

Saçlara olan faydaları saymakla bitmeyen bıttım sabunu saça zararları da olabilmektedir. Bazı saç tiplerinde kullanım oranına bağlı olarak kuruma ortaya çıkabilir. Ancak saçların kurumasını önlemek için bıttım sabunuyla saç yıkandıktan sonra durulanan ya da durulanmayan saç bakım kremi sürülebilir. Böylece saçların kuruması önlenir. Ayrıca bıttım sabunu göze temas ettiğinde gözlerde yanmaya yol açabilir. Böyle bir durumda gözlerin bol suyla yıkanması önerilmektedir.

Bıttım Sabunu Saça Faydalı Mı?

Vücuda oldukça faydalı olan bıttım sabunu saça faydalı mı diye düşünenler için faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Saçların beslenmesi, parlaması ve yumuşamasına yardımcı olan bıttım sabunu aynı zamanda saçların güçlenmesini de sağlar. Saç derisinin yağlanmasını önler. Saç yağının denge kazanmasına destek verir. Saçlar kuruysa da nemini geri kazanmasını sağlar.

Bıttım Sabunu Saç Çıkarır Mı?

Bir diğer konu da bıttım sabunu saç çıkarır mı çıkarmaz mı ile ilgilidir. Bıttım sabunu sayesinde saçlarının gürleştiğini söyleyen kişiler vardır. Ancak sabunun saçlara uzun süre düzenli olarak uygulanması gerekmektedir.

Bıttım Sabunu Saç Döker Mi?

Bıttım sabunu saç döker mi diye tedirgin olanlara tersine bıttım sabununun saçların dökülmesini durdurma özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık bir sene içinde düzenli olarak haftada iki gün bıttım sabunuyla saçlarını yıkayan kişilerin artık saç dökülmesi problemi yaşamadığını göreceksiniz.

Bıttım Sabunu Saça Nasıl Kullanılır?

Bıttım sabunu saça nasıl kullanılır diye merak edenler ilk olarak saçları ıslattıktan sonra şampuan yerine bıttım sabunu sürebilirler. İsteğe bağlı olarak iki defa saçları bıttım sabunuyla köpürterek saç diplerine masaj yaparak uygulayın hatta vaktiniz varsa 5 dakika sabunla beklerseniz daha faydalı olduğunu fark edeceksiniz.

Bıttım Sabunu Saçta Ne Zaman Etkisini Gösterir?

Bıttım sabununu düzenli kullanmaya başlayan kişiler doğal olarak bıttım sabunu saçta ne zaman etkisini gösterir diye merak ederler. Saç tipine ve saçlardaki sorunlara bağlı olarak ortalama 8-9 ay düzenli kullanımda bıttım sabunu saçta etkisini göstermeye başlar.