Bitter çikolatanın şaşırtan faydaları

Sütlü çikolata ile kıyaslandığında sağlık alanındaki faydaları ile dikkatleri üzerine çeken bitter çikolata hakkında son dönemlerde daha fazla araştırma yapılmaktadır. Saf kakaodan üretilen bitter çikolatanın ana maddesi olan kakao, Afrika ve Güney Amerika kıtalarında yetiştirilir. Doğru ve yeterli miktarlarda kullanıldığı takdirde bitter çikolata doğal bir antioksidan kaynağı olabilir. Aynı zamanda vücutta biriken ve sağlığa zararlı olan toksinleri vücuttan atmaya yardımcı olur. İşte, bitter çikolatanın faydaları hakkında bilinmesi gereken her şey.
Bitter Çikolata Faydaları
Bitter çikolata faydaları Canan Karatay tarafından sıkça dile getirilmektedir. Şekerli tatlılar yerine bitter çikolatanın tüketilmesinin önerilmesi ile birlikte bu konu hakkında da yapılan araştırmalar her geçen gün artmaktadır. İşte bitter çikolatanın faydaları:
- Bitter çikolatanın cilt sağlığı üzerinde oldukça fazla etkisi bulunmaktadır. Özellikle düzenli tüketimi ile birlikte güneş ışınlarının sebep olduğu hasarları iyileştirir. Bu da herkesin hayalini kurduğu güzel ve ışıltılı cilde kavuşmasını sağlar.
- Bitter çikolata şeker hastalarına iyi gelir. Çikolatadan vazgeçemeyenlerin bitter çikolata tüketmesi önerilmektedir.
- Bitter çikolatanın kalp ve damar sağlığına da iyi geldiği bilinir. Bu da felç riskini aza indirmeye yardımcı olur.
- Bitter çikolatanın yağ yakıcı özelliği olduğu için kilo vermede de olumlu etkisi vardır.
Bitter Çikolata Zararları
Bitter çikolata sağlık için faydalı olsa da her besinde olduğu gibi bitter çikolatanın da fazla tüketimi yan etkilerin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden uzmanlar tarafından tüketilmesi önerilen bitter çikolata miktarı 2 ya da 3 parça olmalıdır. Bunun sebebi bitter çikolatanın içeriğinde bulunan işlenmiş yağ oranıdır. Bu işlenmiş yağ oranı karaciğer sağlığı için olumsuz etkilere yol açar.
Bitter Çikolata Cilde Faydaları
Bitter çikolatanın içeriğinde polifenol bileşenleri bulunur. Bu madde cildi nemli tutmaya yardımcıdır. Bu yüzden bitter çikolata tüketimi ciltte meydana gelen döküntülere ve dermatit sorunlara da iyi gelir. Bitter çikolata aynı zamanda cildin genç kalmasını sağlayan elastik yapısı da korur ve güçlendirir. Bitter çikolatanın cilt üzerindeki bir diğer etkisi de cilt tonunu eşitlemesidir.
Bitter Çikolata Cinsel Gücü Artırır Mı?
Bitter çikolatanın faydaları arasında cinsel gücü arttırıcı etkisi de bulunur. Bitter çikolatanın ana maddesi olan kakao içeriğindeki feniletilaminin seks sırasında endorfin hormonlarını harekete geçirdiği bilinmektedir. Bu da cinsel isteği arttırmaya yardımcı olur. Bitter çikolatanın enerji verici özelliği de cinselliğe iyi gelir.
Bitter Çikolata Sivilce Yapar Mı?
Cilt sağlığı için özellikle kadınlar çok dikkatli davranır. Tükettiğimiz her içeriğin cilt sağlığı üzerindeki etkileri de merak edilir. Bitter çikolata antioksidan içeriği ile aslında cilt sağlığı için faydalı bir yiyecektir. Ancak her besinde olduğu gibi bitter çikolatanın da fazla tüketimi cilt sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açar. Bitter çikolata için tüketilmesi önerilen çikolata miktarı 2 ya da 3 parçayı geçmemelidir. Aksi halde karaciğerde yağlanma meydana gelir. Karaciğerde meydana gelen yağlanma ise sırt ve yüz bölgesinde sivilce oluşumuna yol açar. Bu yüksek oranda sivilce oluşumuna sebep olmasa da aktif sivilce çıkmasını tetikleyebilir.
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