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        Haberler Gündem Güncel Bitmiyor! Tartıştığı karısını bıçakladı | Son dakika haberleri

        Bitmiyor! Tartıştığı karısını bıçakladı

        Sakarya'da bir kişi, kavga ettiği karısını bıçakladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:19 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:19
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        Bitmiyor! Tartıştığı karısını bıçakladı
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        Sakarya’nın Erenler ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda 34 yaşındaki M.D., 33 yaşındaki karısı R.D.'yi bıçakla yaraladı.

        İHA'nın haberine göre, M.D. ile karısı R.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakırken, M.D., karısı R.D.’yi bıçakladı.

        TEDAVİ ALTINA ALINDI

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Eşini bıçakla yaralayan M.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #sakarya
        #kadın cinayeti
        #kadına şiddet
        #haberler
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