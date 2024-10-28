Bitmiyor! Tartıştığı karısını bıçakladı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda 34 yaşındaki M.D., 33 yaşındaki karısı R.D.'yi bıçakla yaraladı.

İHA'nın haberine göre, M.D. ile karısı R.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakırken, M.D., karısı R.D.’yi bıçakladı.

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TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eşini bıçakla yaralayan M.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.