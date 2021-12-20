Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi okullarda kar tatili olacak mı sorusunu gündeme taşıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu raporlarına göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklıkları düşecek, Türkiye genelinde 14 ilde karla karışık yağmur, kuvvetli kar yağışı ve rüzgar etkili olacak. 21 Aralık Salı günü kuvvetli kar yağışı ve rüzgar beklenen illerden Bitlis, Van, Kars'ta okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek isteyenler Valilikler tarafından yapılan açıklamaları araştırıyor.