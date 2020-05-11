AA

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, 8-11 Mayıs'ta il merkezi ile Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçelerinde yol uygulaması yapıldığı belirtildi.

Altı farklı kontrolde yapılan aramalarda 132 gram metamfetamin, 105 gram esrar ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, olaylarla ilgili araçlardaki 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin bölge halkının da desteğiyle kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.