Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla söz konusu bölgeye operasyon düzenlendi.

"Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyup Fidan 2020-36" adı verilen operasyonda, eski bir mevzide toprağa gömülü amonyum nitratla güçlendirilmiş, basma tip ateşleme anahtarlı 2 kilogramlık el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcı, incelemelerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.