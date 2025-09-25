Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Bitlis'te kaya düşme riskine çelik ağlı önlem | Son dakika haberleri

        Bitlis'te bazı yollara kaya düşme riskine karşı çelik ağlarla önlem alındı

        Bitlis'te bazı güzergahlarda kaya düşme riskine karşı yamaçlara çelik ağ örüldü. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk ve teknik heyetiyle çalışma yapılacak alanları inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 18:42 Güncelleme: 25.09.2025 - 18:42
        • 1

          Bitlis'te, geçmiş yıllarda yaralanmalı kazalara neden olan kaya düşmelerinin oluşturduğu riski ortadan kaldırmak için çalışma başlatıldı.

        • 2

          AFAD İl Müdürlüğü iş birliğiyle riskli alanlarda önlemler alan belediye ekipleri, cadde ve yollara kaya düşme riski bulunan yamaçları çelik ağlarla kapladı.

        • 3

          Bu uygulamayla hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği artırıldı.

        • 4

          Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çelik ağlarla yapılan çalışmanın önemine işaret ederek, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk ve teknik heyetiyle çalışma yapılacak alanları incelediklerini kaydetti.

        • 5

          Teknik ekiplerin tehlike arz eden bölgelerde çalışma başlattığını belirten Tanğlay, "Bu uygulamalar ilimizin farklı bölgelerinde de yapılacak. Vatandaşlarımızdan güvenlik önlemlerine destek olmalarını ve uyarıları dikkate almalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.

        • 6
        • 7
