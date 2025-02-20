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        Haberler Gündem Güncel Bitlis'te bir köyde şap karantinası | Son dakika haberleri

        Bitlis'te bir köyde şap karantinası başlatıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle bir köye hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 18:48 Güncelleme: 20.02.2025 - 18:48
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        Bitlis'te bir köyde şap karantinası
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        Bitlis'in Tatvan ilçesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çanakdüzü köyündeki hayvan ölümleri üzerine çalışma başlattı.

        İnceleme sonucu şap hastalığının görülmesi üzerine, köyde karantina uygulaması başlatıldı.

        Ekipler bölgede tedbir alırken, köye hayvan giriş ve çıkışına geçici olarak izin vermedi.

        Besicileri karantinaya uymaları konusunda bilgilendiren ekipler, dört günde bölgedeki 13 köyde 2 bin 395 büyükbaş ve 17 bin 939 küçükbaş hayvana şap aşısı yaptı.

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        #tatvan
        #şap hastalığı
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