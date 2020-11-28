AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenlere ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda dün, Tatvan'da 36 düzensiz göçmen yakalandı. AA'nın haberine göre; açıklamada, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.