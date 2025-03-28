Bitlis merkezli 2 ilde göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama
Bitlis merkezli 2 ilde polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Batman'da belirlenen 9 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 10 şüpheliyi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı, 2'si ise savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.