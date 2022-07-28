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Bitki çaylarını yanlış tüketmek sağlıktan çok zarar getiriyor

Bitki çaylarının bilinçli ve dikkatli tüketilmesi gerektiği vurgulayan Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Sezik, denetimli ve ambalajlı ürünler tercih edilmesi şartıyla, bitki çaylarının sağlığa faydalı olduğunu söyledi. Sezik, bitki çayı tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti

28.07.2022 - 17:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sağlıklı olmak adına tüketilen bitki çayları, üretim ve saklama koşulları nedeniyle faydadan çok zarar verebiliyor. Bitki çaylarının özellikle kalitesi açısından dikkatle tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ekrem Sezik, “Açıkta satılan ürünler yerine kaliteli ve bilinen markaların poşet çayları tüketilmeli” dedi. 

  • Son yıllarda sağlıklı beslenmeye olan ilgi, bitkisel ürünlere olan yönelimi de artırıyor. Özellikle bitki çayları, tüketicilerin hem sağlıklı olmak hem de çeşitli hastalıklardan korunmak amacıyla tercih ettiği ürünler arasında öne çıkıyor.

  • Bitki çaylarının bilinçli ve dikkatli tüketilmesi gerektiğinin altını çizen  Prof. Dr. Ekrem Sezik, denetimli ve ambalajlı ürünler tercih edilmesi şartıyla, bitki çaylarının sağlığa faydalı olduğunu vurguladı. Sezik, bitki çayı tüketirken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

  • “Gıda Kodeks’ine uygun olmalı”

    Bitkilerin sağlığı koruyucu pek çok madde taşıdığının anlaşılmasıyla birlikte bitkisel ürünlere olan talebin de arttığını belirten Sezik, şu bilgileri verdi: “Son zamanlarda bilhassa, antioksidanları koruyucu olarak, soğuk algınlığında rahatlatıcı veya dışkılamayı kolaylaştırıcı amaçlarla çay içme yaygınlaşmış durumda. Diğer taraftan siyah çaya alternatif olarak içilmesi de ülkemizde bitki çaylarının tüketimini oldukça artırdı. Ancak bitkisel çayları ‘otu al, kaynat iç’ olarak düşünmemek gerekir. 

  • Her üründe olduğu gibi bitkisel çaylarda da ürünün kalitesi önemlidir. Bu husus da ancak hammaddenin kaliteli, üretim tesislerinin hijyenik şartlara sahip ve ürünün analiz edilerek güvenilir olduğunun gösterilmesi ile mümkündür. İçecek olarak üretilen çayların Gıda Kodeks’lerinde istenen kalitede olması gerekir.”

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