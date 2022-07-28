“Açıkta satılan ürünler risk yaratıyor”

Türk halkının bitkisel ürünleri ve çayları daha çok aktar ve benzeri dükkanlardan aldığını hatırlatan Sezik, bu noktada da dikkat edilmesi gereken konular olduğunu söyledi. Sezik, şöyle konuştu: “Aktar gibi yerlerde, açıkta satılan ürünlerin sağlığa zararlı maddeler taşıyabileceği hususunu unutmamak gerekir. Bu ürünlerin kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü açıkta satılan ürünlere elde ediliş, nakil ve bekleme sırasında hangi zararlı maddelerin bulaştığını, son kullanım tarihini, yani gıda olarak kullanılmaya uygun olup olmadığını maalesef bilmiyoruz.