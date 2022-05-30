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Geçen hafta 28.300 dolara gerileyen Bitcoin hafta sonu 29.000 doların üzerine tırmandı. Bugün ise günlük yüzde 5 değer kazanarak 30.400 dolara yükseldi.

Bu yükseliş Asya piyasaları, özellikle de Çin piyasası açıldıktan sonra geldi. Sabaha karşı TSİ 4.15'te Bitcoin 29.500 dolar civarında seyrediyordu. 4.30'da Çin piyasalarının açılmasıyla 1 saatte 30.200 dolara tırmandı.

Gün içinde bu artan risk iştahının ne kadar kalıcı oladuğu takip edilecek. Bitcoin son 1 ayda sık sık 30.000 doların üzerine çıksa da şu ana kadar bu seviyenin üzerinde kalıcı bir tırmanışa imza atamadı.

PİYASA GENELİ OLUMLU

Bu arada Bitcoin'deki yükseliş genel kripto para piyasasına yayıldı. Ethereum yüzde 6.1'lik yükselişle 1.885 doları gördü. Binance Coin yüzde 5.5 değer kazanırken, Cardano (ADA) yüzde 11, Solana yüzde 8.9, Dogecoin ise yüzde 4.9 yükseldi.

AVAX ise yüzde 13 değer kazanarak 27 dolara çıktı.