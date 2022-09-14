Bitcoin'i enflasyon çarptı

ABD'de dün açıklanan ağustos ayı enflasyon raporu kripto paralardan büyük kaçışa neden oldu. Ağustosta ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 8.3 olduğu bildirilirken bu oran yüzde 8.1'lik piyasa beklentisinin üzerinde kaldı.

Enflasyon verisi öncesi Fed'den 21 Eylül'de 75 baz puanlık bir faiz artırımı geleceğine kesin gözüyle bakılırken, veri sonrası 100 baz puanlık arıtım ihtimali de fiyatlanmaya başladı. ABD'de 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3.36'dan yüzde 3.45'e çıktı. Dolar endeksi de 109 seviyesini aştı.

Bu gelişmeler Bitcoin'de bu sabah itibarıyla günlük yüzde 8.7 düşüşe neden oldu. Dünyanın en büyük kripto parası 20.350 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 5.6'lık düşüşle 1.615 dolara düştü.

SOLANA ÇOK SERT DÜŞTÜ

Piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto paralardan Binance Coin yüzde 3.9, Ripple yüzde 5.3, cardano yüzde 5, Solana ise yüzde 12'lik değer kaybı yaşadı. Polkadot'taki düşüş yüzde 5.5'te kaldı.

PİYASA DEĞERİ ERİDİ

ABD'deki enflasyon verisi öncesi Coinmarketcap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon 78 milyar dolar seviyesindeydi. Bu sabah itibarıyla toplam piyasa değeri 1 trilyon dolara düştü. Yani yaklaşık 17 saatte piyasadan 78 milyar dolar buharlaştı.

ETHEREUM MERGE GÖLGEDE KALDI

Aslında ABD'de enflasyon beklentilere paralel gelseydi önümüzdeki günlerde kripto para piyasasının odağında 'Ethereum merge' güncellemesinin olması bekleniyordu. Ancak bugün itibarıyla ana gündem yeniden Fed ve enflasyon oldu.

Merge güncellemesiyle birlikte, Ethereum blok zincirinde "iş kanıtı" sisteminden, "hisse kanıtı" sistemine geçiş yapılacak. Bu güncelleme, Ethereum'un mevcut yürütme katmanının (Mainnet), yeni hisse kanıtı katmanı olan Beacon Chain ile birleştirilmesini ifade ediyor.

"Hisse kanıtı" sistemi, blok zinciri sürdürmek için güçlü donanım ihtiyacını ortadan kaldırarak enerji tüketimini düşük seviyeye indiriyor. Bu sistemde doğrulayıcı olmak için 32 ETH'nin sisteme teminat olarak sunulması gerekiyor. Doğrulayıcıların blok zincirdeki defterleri doğru tutma payları, kazanacakları ödülün miktarını etkiliyor. İşlem gücüne bağlı ödüllendirmeyi rafa kaldıran "Merge" güncellemesinin enerji tüketimini yüzde 99.95 azaltması bekleniyor.