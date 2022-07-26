Kripto paralar Fed'i beklerken düştü

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Piyasalar Fed'in yarın 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesini fiyatlarken, bu beklenti resesyon korkularıyla birleşince kripto paralarda düşüş yaşandı.

Bitcoin günlük yüzde 4.3 değer kaybederek 21.080 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 8.3'lük düşüşle 1.412 puana geriledi. Benzer şekilde piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan paralardan Binance Coin yüzde 5.3, Rpple yüzde 4.7, Cardano (ADA) yüzde 5.6, Solana yüzde 8.7, Dogecoin ise yüzde 5.5 düştü.

Ppiyasalardaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceği tahmin edilirken, eylül toplantısında bankanın yüzde 51 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 40 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.

KARAR SONRASI DA DÜŞECEK ENDİŞESİ

Futurance Hazine ve Araştırma Müdürü Sercan Yıldırım bugün yaşanan düşüşle ilgili yaptığı değerlendirmede "Buy the dip alımları gelmediği gibi panik satışın olmadığı bir bant aralığı yaşıyoruz. Yatırımcıların bu süreçte faiz kararından sonra daha fazla düşme endişesi yaşadığı gözleniyor" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMALAR TAKİP EDİLECEK

Yarın Fed'in faiz kararında sadece miktara değil, karar sonrası yapılacak açıklamalar da dikkatle takip edilecek. Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan beklenen Fed kararına ilişkin bilgi notunda "Beklenti dahilinde sürpriz içermeyen bir 75 bps hareketinde FOMC açıklamasının ve Powell konuşmasının içeriğinde durgunluk olasılıkları ve Fed’in böyle bir ekonomik durgunluk ortamında enflasyon konusundaki aksiyon planı ilgi alanımızda olacak. Fed’in enflasyon konusundaki endişesi ve büyümeyi ne kadar göz ardı edebileceği algısını çözümlemeye çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.