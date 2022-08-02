Bitcoin'e ABD-Çin freni

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Geçen çarşamba günü Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımı öncesinde 21.600 dolar civarında seyreden Bitcoin, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımlarında yavaşlama sinyali vermesinin ardından yükselişe geçmişti.

Artan risk iştahıyla Bitcoin cumartesi günü 24.000 doları aşarken bu yükselişi ABD ile Çin arasında artan tansiyon frenledi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Pasifik ülkeleri turunda Malezya'daki temaslarının ardından bu akşam Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiği iddia edildi.

Tayvan gazetesi China Times'ın haberinde, Pelosi'nin bugün yerel saatle 22.30'da (TSİ 17.30) Taipei'ye geleceği ve geceyi Ada'da geçireceği ifade edildi. Haberde, Pelosi'nin yarın sabah Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşeceği, ardından saat 10.00'da (TSİ 05.00) Ada'dan ayrılacağı bilgisi paylaşıldı.

ÇİN'DEN SERT UYARI

Bu haberdeki program gerçekleşirse ABD ile Çin arasında Tayvan üzerinden son günlerde artan gerilim zirve yapacak.

Çin, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin askeri karşılık dahil ciddi sonuçlar doğuracağına dair sert uyarılarda bulunurken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, yaptığı açıklamada Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin çok doğal bir mesele olduğunu ve bu ziyareti gerçekleştirme hakkının bulunduğunu ifade etti.

ETHEREUM YÜZDE 6.1 DÜŞTÜ

Bu gelişmeler risk iştahını düşürürken kripto paralarda da Fed iyimserliğinin etkisinin azalmasına yol açtı.

Bitcoin bugün yüzde 1.6 değer kaybederek 22.820 dolara geriledi. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum ise satış dalgasından daha fazla etkilendi. Ethereum yüzde 6.1 düşüşle 1.580 dolara düştü.

İlk 10'da yer alan kripto paralardan Binance Coin yüzde 2.6 düşerken, Cardano yüzde 4.3, Ripple yüzde 2.1, Solana yüzde 5.1, Dogecoin ise yüzde 3.6 değer kaybı yaşadı.