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Bitcoin 3 günde yüzde 23 yükseldi

SVB krizinin kontrol altına alınması ve Fed'e yönelik beklentilerdeki değişimin etkisiyle kripto paralarda yaşanan yükseliş bugün de devam ediyor. Bu sabah itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 10.7 değer kazanarak 24.800 doları aştı. Bitcoin dolar bazında son 3 günde yüzde 23 yükseldi. Kripto paraların toplam piyasa değeri de bu süreçte 153 milyar dolar artarak 1 trilyon 80 milyar dolara çıktı

Giriş: 14.03.2023 - 08:34 | Güncelleme: ABONE OL
Bitcoin'de sert yükseliş devam ediyor

Kripto paralarda pazar gecesi başlayan ralli bugüne de taşındı. Bitcoin bu sabah itibarıyla günlük yüzde 10.7 değer kazanarak 24.850 dolara çıktı. Böylece dünyanın en büyük kripto parası son 3 günde yaklaşık yüzde 23 değer kazanmış oldu.

ABD'de Silicon Valley Bank'in (SVB) iflasına rağmen Fed ve Hazine Bakanlığı'nın aldığı kararla bankadaki mevduatların tamamının koruma altına alınması krizin sektör geneline yayılmasının önüne geçti.

USDC 1 DOLARA DÖNDÜ

Söz konusu bankada piyasa değeri bakımından en büyük ikinci sabit coini (stablecoin) USDC'nin 3.3 milyar dolarlık fonu bulunuyordu. Bu sebeple SVB'de yaşanan sıkıntılar sebebiyle USDC 0.80 doların altını gördü. Ancak bu kaynağa Fed ve devlet güvencesi gelmesinin ardından bugün itibarıyla USDC amacına uygun bir şekilde yeniden 1 dolarlık değere geldi.

FED'E YÖNELİK BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

Bunun yanında son yaşananların ardından Fed'e yönelik beklentilerde de değişim yaşandı. Geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonu dizginlemek için beklenenden hızlı ve yüksek oranda faiz artırımına gidebilecekleri yönündeki 'şahin' açıklamalarının etkisiyle 22 Mart'ta Fed'den 50 baz puanlık bir faiz artırımı bekleniyordu. Bankacılıkta su yüzüne çıkan sıkıntıların etkisiyle beklenti 25 baz puanlık artırım yönünde revize etti.

DOLAR VARLIKLARINDA 36 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Beklentilerdeki bu değişim geçen hafta 105.7 seviyesine yükselen dolar endeksinin bugün itibarıyla 103.9'a gerilemesine yol açtı. Bunun yanında 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi de yüzde 3.96'dan yüzde 3.57'ye, 2 yıllık tahvilin getirisi ise yüzde 4.96'dan yüzde 4.10'a kadar geriledi. Bu ABD tahvil getirilerinde 1987'den bu yana yaşanan en hızlı düşüş oldu.

153 MİLYAR DOLARLIK YÜKSELİŞ

Tüm bu gelişmeler kripto paralarda son günlerde sert bir ralli yaşanmasına destek oldu. Kripto para dostu Signature Bank'in iflası bile olumlu haberlerin ağırlığı altında kaldı ve göz ardı edildi.

Yaşanan yükseliş piyasa geneline yayıldı. Bu sabah itibarıyla Ethereum günlük yüzde 5.6 yükselerek 1.696 dolara çıktı. Binance Coin yüzde 2.1, Ripple yüzde 1, Cardano (ADA) yüzde 1.7, Polygon yüzde 4.2, Dogecoin yüzde 3.4'lük yükselişlere imza attı.

Pazar günü kripto paraların toplam piyasa değeri 927 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Bugün ise piyasa değeri 1 trilyon 80 milyar dolara çıktı. Yani 3 günde 153 milyar dolarlık artış yaşandı.

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