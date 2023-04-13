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Kripto paralarda dün ABD enflasyon verisi sonrası önemli bir hareketlilik yaşanırken bu sabah itibarıyla bir yön arayışı olduğu görüldü.

ABD'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 5.2'lik beklentinin altında bir şekilde yüzde 5 olarak açıklandı. Bunun ardından Fed'in 3 Mayıs'taki toplantısında faizi sabit bırakma ihtimali fiyatlamalarda kendisine daha fazla yer bulmaya başladı. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin yüzde 3.46'dan yüzde 3.41'e geriledi.

Bu durum kripto paralarda risk iştahını artırdı. Söz konusu enflasyon verisi açıklanmadan önce Bitcoin 29.990 dolar civarında işlem görüyordu. Verinin açıklanmasının ardından ise 30.438 dolara kadar çıktı. Ancak bu hızlı yükselişin ardından kâr satışları geldi. Dünyanın en büyük kripto parası akşama doğru 29.820 dolara geriledi.

HAFTALIK YÜKSELİŞ YÜZDE 7

Ancak gece saatlerinde özellikle Asya piyasalarının açılmasının ardından Bitcoin yeniden yönünü yukarı çevirdi. Bu sabah itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 0.3'lük yükselişle 30.080 dolardan işlem gördü.

Son dalgalanmalara rağmen Bitcoin son 1 haftada dolar bazında yüzde 7.1 değer kazandı.

Ethereum ise Şanghay güncellmesinin de etkisiyle son 24 saatte yüzde 2.56 değer kazanarak 1.915 dolara çıktı. Binance Coin yüzde 0.3, Cardano (ADA) yüzde 3.8, Dogecoin ise yüzde 2.1 yükseldi.

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