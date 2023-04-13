Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kripto Para Bitcoin ABD enflasyonuna nasıl tepki verdi

Kripto paralarda 'enflasyon' etkisi

Bitcoin dün ABD enflasyon verisi sonrası önce 29.990 dolardan 30.480 dolara çıktı, daha sonra akşam saatlerinde ise 29.900 doların altına geriledi. Bu sabah itibarıyla 30.000 doların üzerinde işlem gördü

Giriş: 13.04.2023 - 07:59 | Güncelleme: ABONE OL
Bitcoin ABD enflasyonuna nasıl tepki verdi
HABERTURK.COM

Kripto paralarda dün ABD enflasyon verisi sonrası önemli bir hareketlilik yaşanırken bu sabah itibarıyla bir yön arayışı olduğu görüldü.

ABD'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 5.2'lik beklentinin altında bir şekilde yüzde 5 olarak açıklandı. Bunun ardından Fed'in 3 Mayıs'taki toplantısında faizi sabit bırakma ihtimali fiyatlamalarda kendisine daha fazla yer bulmaya başladı. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin yüzde 3.46'dan yüzde 3.41'e geriledi.

Bu durum kripto paralarda risk iştahını artırdı. Söz konusu enflasyon verisi açıklanmadan önce Bitcoin 29.990 dolar civarında işlem görüyordu. Verinin açıklanmasının ardından ise 30.438 dolara kadar çıktı. Ancak bu hızlı yükselişin ardından kâr satışları geldi. Dünyanın en büyük kripto parası akşama doğru 29.820 dolara geriledi.

HAFTALIK YÜKSELİŞ YÜZDE 7

Ancak gece saatlerinde özellikle Asya piyasalarının açılmasının ardından Bitcoin yeniden yönünü yukarı çevirdi. Bu sabah itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 0.3'lük yükselişle 30.080 dolardan işlem gördü.

Son dalgalanmalara rağmen Bitcoin son 1 haftada dolar bazında yüzde 7.1 değer kazandı.

Ethereum ise Şanghay güncellmesinin de etkisiyle son 24 saatte yüzde 2.56 değer kazanarak 1.915 dolara çıktı. Binance Coin yüzde 0.3, Cardano (ADA) yüzde 3.8, Dogecoin ise yüzde 2.1 yükseldi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Gaziantep Nurdağı'nda deprem!
Gaziantep Nurdağı'nda deprem!
Kasırga felaketi: Ölü sayısı 1000'e yükseldi!
Kasırga felaketi: Ölü sayısı 1000'e yükseldi!
"Putin adım attığı an tutuklanır"
O anlar kamerada! Sürükleyerek öldürdü!
O anlar kamerada! Sürükleyerek öldürdü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.