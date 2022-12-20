Bitcoin 3 haftanın dibinden döndü

Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadele için 2023'te faiz artırımlarına devam edeceğini bildirmesiyle başlayan riskli varlıklardan kaçış kripto para piyasasını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bitcoin dün gece 16.398 dolarla 3 haftanın dibini gördü. 16 bin 400 doların altından gelen tepki alımlarıyla yönünü yukarı çeviren Bitcoin bu sabah itibarıyla 16 bin 790 dolara yükseldi. Günlük olarak yükselişi yüzde 0.4'ü buldu.

Ethereum ise gece saatlerinde 1.160 dolarla 4 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu sabah itibarıyla ise hızlı bir şekilde toparlanarak 1.205 dolara çıktı. Ethereum'daki günlük yükseliş yüzde 2'yi aştı.

TSİ 8.30 itibarıyla Binance Coin yüzde 0.25, Ripple ise günlük olarak yüzde 0.8'lik günlük yükselişler kaydetti.

Buna karşılık Dogecoin yüzde 4.1, Cardano (ADA) ise yüzde 3 düşerek henüz yaşanan toparlanmaya katılamadı.