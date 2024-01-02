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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin 21 ayın zirvesinde - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin 21 ayın zirvesinde

        Fed'in martta faiz indirmesi ve spot Bitcoin ETF'ye onay geleceğine yönelik beklentiler tatil sonrası alımlarla birleşince Bitcoin günlük yüzde 7 değer kazanarak Nisan 2022'den bu yana ilk kez 45 bin doların üzerine çıktı

        skarahan@haberturk.com
        Giriş: 02.01.2024 - 08:03 Güncelleme: 02.01.2024 - 08:03
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        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
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        Kripto paralar 2024'e hızlı başladı. Bitcoin 2023'ün son haftasını 42-43 bin aralığında geçirirken dün akşam 8.30'dan sonra yükselişe geçti.

        Dünyanın en büyük kripto parası bu sabah itibarıyla yüzde 7'lik yükselişle 45 bin 280 dolara çıktı. Bitcoin son olarak Nisan 2022'de 45 bin doların üzerini görmüştü.

        Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum da günlük yüzde 4.9 değer kazanarak 2.398 dolara kadar yükseldi ve Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

        Binance Coin yüzde 2.9'luk yükselişle 318 dolara çıkarken, Solana yüzde 9.5 değer kazaanarak 112 dolara ulaştı.

        İLK 100'ÜN 97'Sİ YÜKSELDİ

        Sabah saatlerinde Ripple günlük yüzde 3.7'lik yükselişle 0.60 doların üzerine tımanırkeni Cardano (ADA) yüzde 5.9'luk yükselişle 0.63 dolar, Avalanche (AVAX) yüzde 10.7'lik artışla 42.3 dolardan , Dogecoin ise yüzde 4.6'lık yükselişle Dogecoin 0.09 dolardan işlem gördü.

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        Piyasa değeri bakımından ilk 100'de olan kripto paraların 97'si günlük olarak yükseliş kaydederken, en hızlı artış yüzde 31 ile Sei'de görüldü.

        PİYASA DEĞERİ 90 MİLYAR DOLAR ARTTI

        Kripto paraların toplam piyasa değeri son 24 saatte yaklaşık 90 milyar dolar artarak 1 trilyon 740 milyar dolara çıktı.

        Kripto para piyasası halihazırda yeni yıla Fed'in mart ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağına yönelik öngörüler ve ABD'de SEC'in spot Bitcoin ETF'lerine onay vereceğine ilişkin beklentilerle girdi. Fiyatları olumlu yönde etkileyen bu beklentilerin yanında tatil sonrası gelen alımlar Bitcoin'in 45 bin dolarlık kritik seviyeyi aşmasına yardımcı oldu.

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