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Kripto paralarda SEC'den Bitcoin spot ETF'si onayına geleceğine yönelik beklentilerle yükseliş devam ediyor.

Dünyanın en büyük kripto parası bugün günlük yüzde 5.2 değer kazanarak 37 bin 300 doları gördü.

Böylece Bitcoin, yaklaşık 1.5 yıl sonra ilk kez 37 bin doları aştı. Son yükselişle beraber Bitcoin son 1 haftada dolar bazında yatırımcısına yüzde 35 kazandırmış oldu.

Analistler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonu) onaylayacağına ilişkin spekülasyonların profesyonel yatırımcıların kripto sektörüne yönelik talebi artırdığını belirtti. Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görüyor.

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Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise ve Invesco, SEC'e Bitcoin spot ETF'si için başvurmuştu.

Ana hikaye olmasa da söz konusu hızlı bir yükselişin yaşandığı 1 aylık sürede Fed'in önümüzdeki aylarda daha güvercin bir duruş sergileyeceğine yönelik beklentiler de kripto paraları destekledi.

40 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Bu arada piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da bugün yaklaşık yüzde 2 yükselerek 1.925 dolara çıktı.

Alt coinlerde sert yükselişler kaydedilirken kripto paraların toplam piyasa değeri yaklaşık 40 milyar dolar artarak 1 trilyon 380 milyar doları aştı.