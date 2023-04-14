Bitcoin 10 ayın zirvesini gördü

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ABD'de açıklanan veriler bu hafta geleneksel piyasları olduğu gibi kripto para piyasasını da etkiledi. Çarşamba günü ABD'de mart ayında yıllık enflasyonun (TÜFE) yüzde 5 olduğu açıklandı. Enflasyon şubat ayındaki yüzde 6'lık seviyesinden hızlı bir düşüş yaşarken yüzde 5.2'lik beklentinin de altında kaldı.

Dün ise ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri açıklandı. Aylık yüzde 0.2'lik artış beklentisine karşı mart ayında ülkede üretici fiyatlarında yüzde 0.5 geriledi.

Enflasyondaki düşüş eğiliminin beklentinin üzerinde kalmasıyla Fed'in faiz artırımında frene basacağına yönelik beklentiler kuvvetlendi. Bu da dolar varlıklarında zayıflamaya yol açarken kripto paralrda yükseliş yaşandı.

Bitcoin sabah saatlerinde 30.987 dolarla Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 31.00 dolara yaklaşmasıyla gelen satışlarla öğlene doğru 30.745 dolara geriledi. Son satışlara rağmen son 24 saatte yüzde 1.5 yükseldi.

ETHEREUM DAHA SERT YÜKSELDİ

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para konumunda bulunan Ethereum ise önceki gün gerçekleşen Şanghay güncellemesinin de olumlu etkisiyle 2.108 dolara çıktı. Ethereum'daki günlük yükseliş ise yüzde 7.5'i buldu.

Bugün alımların en büyük iki kripto parada yoğunlaştığı diğer altcoinlerde ise görece yatay bir seyir izlendiği görüldü. Binance Coin ve Ripple yüzde 0.3 değer kaybederken Polygon yüzde 0.2, Solana yüzde 0.2, Dogecoin ise yüzde 0.1 değer kazandı.

2023'TE YÜZDE 85 YÜKSELDİ

Son yükselişlerle beraber Bitcoin dolar bazında yatırımcısına 2023 genelinde yüzde 85 kazandırmış oldu. Ethereum ise bu yıl şu ana kadar yüzde 75 yükseldi.

Analistler 31.000 doların Bitcoin'de hem psikolojik hem de teknik olarak önemli bir direnç olarak öne çıktığını bu direncin kırılması durumunda 32.400 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtti.

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