bisküvili kabak tatlısı tarifi

Bisküvili Kabak Tatlısı Nasıl Yapılır? Kışın meyvesi kabak ve her evde bulunan çaya batırdığımız pötibör bisküvisiyle yapılan renk uyumu çok hoş olan. Sofralarda göz doldurmayı başaran bir tarifle karışınızdayız. Misafirlerinizden tam not alacağınız bu tarifi denemeden geçmeyin.
Bisküvili Kabak Tatlısı Malzemeler:
- 2 kg balkabağı
- 1 su bardağı su
- 2 paket pötibör bisküvi
- Yarım su bardağı toz şeker
Muhallebi için:
- 1 litre süt
- 3 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1,5 çay bardağı şeker
- 1 paket vanilya
Bisküvili Kabak Tatlısı Yapılışı:
- Kabağı temizleyin ve dilimleyin veya markette temiz dilimlenmiş kabak mevcut dilerseniz o şekilde satında alabilirsiniz. Kabağı az suda haşlamak fazla suyunu salmasını engelleyecektir.
- Şeker ve az miktarda suyu ekleyip kapağı yarım kapatarak pişmeye bırakın.
- Pişen kabakların suyunu süzüp ayrı bir kap içerisine alın.
- Bir çatalla yumuşayan kabakları ezip püre haline getirin.
- Bisküvileri rondodan çekerek un şekline getirin.
- Kabak ve bisküvileri aynı kap içinde harmanlayıp eğer damağına tatlısının az geldiğini düşünürseniz şeker ilavesi ederek karıştırın.
- Kabaktan yaptığınız harcı servis yapacağınız tepsinin içerisine yayın. Tepsi tercihi tamamen size kalmış. Kare borcam içerisinde, baton pasta yapılan kek kalıbının içerisinde vs.
- Muhallebisini hazırlamaya başlayabilirsiniz. Muhallebiyi yapmak için süt ve kalan malzemeleri bir tencereye koyup koyu bir hal alana kadar karıştırarak pişirin. Pratik olsun isterseniz sadece krem şantiye süsleme yapabilirsiniz.
- Muhallebiyi kabaklı harcın üzerine döküp her tarafa eşit bir şekilde yayın.
- Oda sıcaklığına gelen tatlınızı buzdolabına alıp bir gece bekletin.
- Üzerine servis yapmadan önce Hindistan ceviziyle süsleyebilirsiniz.
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