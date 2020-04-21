Pratik bir pastamı yapmanız gerekiyor. İşte size az malzemeyle güzel ve lezzetli bir pasta tarifi. Yerli malı haftası gibi günlerde yapabileceğiniz Bisküvili Etimek Pastası herkesin sevgilisi olacaktır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Bisküvili Etimek Pastası Malzemeler:

2 paket tuzsuz etimek

1 paket kakaolu pötibör bisküvi

Etimekleri ve bisküvileri ıslatmak için:

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı toz şeker

Muhallebisi için:

3 su bardağı süt

4 yemek kaşığı toz şeker

1, 5 tepeleme yemek kaşığı un

1, 5 tepeleme yemek kaşığı nişasta

1 poşet krem şanti (yarım su bardağı süt ile çırpılacak)

Üzeri için:

1 paket çikolata sosu

Bisküvili Etimek Pastası Nasıl Yapılır?

Tatlımızın ilk önce kremasını hazırlayalım.

Toz şeker, süt, un ve nişastayı orta ateşte karıştırarak kaynayana kadar pişirelim.

Kaynamasının ardından 2 dakika daha bekleyip ocaktan indirelim.

Krem şantiyi yarım bardak sütle karıştırıp muhallebi karışımının içerisine ekleyelim.

Muhallebinin soğumuş olması gerekir.

Etimek ve bisküviler sütlü ve şekerli kabın içinde ıslatılır.

Etimekleri her iki yüzü ıslatılacak şekilde ayarlanır ve fırın tepsine dizilir.

Üzerine krema dökülür. Ardından bisküviler dizilir.

Kremadan dökülür ve tekrar bir kat etimek dizilir.

En son olarak bisküviler dizilerek krema yaydırılır.

Üzerine streç film sarılıp en az dört saat olmak üzere dinlendirilir.

1 gece kalması daha iyi olacaktır.

Dolaptan aldığınız tatlınızın üstüne çikolata sosunu yapıp döktükten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.