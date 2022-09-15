Bisikletli Uras da trafiğe kurban gitti

Başka bir otomobilin araç kamerasına yansıyan kazada, tarlaya savrulan Yılmaz ağır yaralandı. Uras Yılmaz, kaza yerine sevk edilen ambulansla, annesinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."