Son yıllarda popülaritesi gittikçe artan ve daha çok tercih edilmeye başlanan bisiklet ne zaman bulundu? İşte, tüm detaylar…
Bisikleti Kim İcat Etti?
Günümüzdeki bisiklet formuna en yakın iki tekerlekli araç tarihte ilk kez, 1790 senesinde Comte de Sivrac tarafından üretilmiştir. Aracı hareket ettirecek bir pedalı olmayan ve sürücünün ayaklarını hareket ettirmesiyle ilerleyen bu araç, sert bir tahta malzemeden meydana gelmekteydi. Direksiyonu ve oturulacak yeri bulunmayan bu bisiklet sürücünün vücut hareketlerine göre yön değiştiriyordu ve adı celeripede olarak belirlenmişti.
Bisiklet İlk Kez Nerede İcat Edildi?
1790 senesinde icat edilen ilk bisiklet Comte de Sivrac tarafından Fransa’da icat edilmiştir. Oyuncak yapımına meraklı olan Comte de Sivrac bu aracı da oyuncak formuna uygun olarak tasarlamıştır. Oyuncak bir atın üzerine biner gibi oturulan ve ayaklarla yerden hız alınarak ilerlenen bu araç bugün bisikletin atası olarak kabul edilmektedir.
Bisiklet Nasıl İcat Edildi?
Tarih boyunca yapılan birçok değişiklikle büyük bir gelişim göstermiş olan bisiklet 1790 senesinde Comte de Sivrac tarafından icat edilmiştir. Başlarda bir gidon ve seleye sahip olmayan bu araca ilk gidon ve seleyi 1817 yılında Alman Karl Von eklemiş ve bu aracın adına draisenne demiştir. Yine tahtadan üretilen ve yaklaşık olarak 20 kg ağırlığında olan bisiklet; demir tekerleklere ve frene sahip olmasına karşın çok yorucu bir araç olarak görülmekteydi.
Bisiklete pedallar ekleyen ilk isim İskoç MacMillan olmuştur. 1839 yılında eklenen ve ön tekerleğe bir mil vasıtasıyla bağlanan bu pedallar sayesinde araç daha hızlı hareket edebilir bir hale gelmiştir.
1860’ların başında Fransız Pierre Michaux’un geliştirdiği Velocipede (Velespit) olarak adlandırılan bisiklette pedallar ön tekerleğe sabitlenmiştir. Fakat ağır bir metal iskelete sahip olan bu bisiklet de bu özelliği sebebiyle kullanıcılarını yoran bir araç olarak görülmekteydi.
Bisiklet tekerleklerinin lastik ile kaplanması ilk kez 1868 yılında gerçekleşmiş ve konforlu sürüş bir nebze de olsa mümkün hale gelmiştir.
Daha hızlı olması adına ön tekerlekleri arka tekerleklerinde büyük olarak tasarlanan bisikletler, 1870’lerin başında ortaya çıkmıştır. Fakat düşünüldüğü kadar hızlı olmayan ve kullanışsız bulunan bu bisikletler fazla rağbet görmemiştir.
Günümüzdeki bisiklete en yakın örnek olarak ortaya çıkan bisiklet ise 1885 yılında İngiliz John Kempp Starley tarafından tasarlanmıştır. Hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek olan bu bisiklette her iki tekerlekte aynı boyuttaydı.
1880’lerin sonunda bisikletlerdeki vites sistemlerinin geliştirmesiyle beraber sürüş daha konforlu bir hal almaya başlamıştır. 1888’de John Boyd Dunlop’un tahta tekerlekler üzerine içi hava dolu lastikler geçirmesiyle birlikte de bisiklete binmek daha kolay bir hale gelmiştir. Bu tarihten itibaren bisiklet modelleri farklılık göstermeye başlamış ve tarihte ilk kez 1869 yılında bir bisiklet yarışı organize edilmiştir.
Günümüzde dünyada, yaklaşık olarak 1 milyar adet bisiklet bulunduğu tahmin edilmekte ve bisiklet kullanımı birçok devlet tarafından özendirilmektedir.
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