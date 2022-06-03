Bisiklet binmek için neden çok! 0:00 / 0:00

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlığını iyileştirmenin yanında sosyal ve ekonomik açıdan da pek çok avantaj sağlayan, doğa dostu olan bisikletin faydalarını, bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri ve sporcu beslenmesini uzmanlarla konuştuk. Bisiklet tutkunlarına, onlar için bisikletin ne anlama geldiğini, bisikletin sağladığı katkıları sorduk. İşte Dünya Bisiklet Günü'ne özel olarak bisiklete dair merak edilenler... Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi

Bugün 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü... Pek çok kişi için eğlenceli olan bisiklete binme aktivitesi, sayısız faydayı barındırıyor. Bisiklete binen kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığını iyileştiriyor. Ekonomik ve sosyal yararlarının yanında ulaşım aracı olarak kullanılması, çevre dostu olması açısından doğaya olan yararını da ortaya koyuyor. Bisiklet sürmek kişilerin felç, kalp krizi, bazı kanserler, diyabet, obezite ve artrit gibi ciddi hastalıklardan korunmasına yardımcı olurken, öte yandan stres ve kaygı seviyelerini azaltıyor. Beyinde bireyin mutlu hissetmesini sağlayacak kimyasalların salınımını tetikliyor ve depresyon riskini azaltıyor. Kişiye daha iyi bir uyku sağlıyor, yaratıcılığı ve üretkenliği artırıyor.

Öyle ki pek çok kişi için bir tutku haline gelen bisiklet, yeni bir yaşam tarzını da beraberinde getiriyor.

Örneğin, bisiklet sürmeye 90'ların başı olan çocukluk yıllarında başlayan Serdar Çolak (38), yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak bisiklet bindiğini söylüyor. Bisikletin hobi, ulaşım ve bir egzersiz aracı olması avantajlarının yanında yaşamsal bir tutku ve mutluluk aracı olduğunu sözlerine ekliyor.

Haftanın 5-6 gününü bisiklet binmeye ayırdığını aktaran Çolak, "Anadolu yakası sahili, bisiklet sürmek için çok ideal. Hatta burada veledromumuz (pist bisikleti yarışlarının yapıldığı spor tesisi) bile var. Genellikle rotam Maltepe-Fenerbahçe arası oluyor. Bu da yaklaşık 25 KM'lik bir mesafe" diyor.

BİSİKLET AŞKI ÇOCUKLUK YILLARINDA BAŞLADI

Çolak, "İlkokula başladığım sene babamla meşhur bisikletçiler çarşısına gittik. İlk bisikletimi okula başlama hediyesi olarak oradan almıştı, arka tekerlerinin yanında destekleri olan bir çocuk bisikletiydi. O gün mahalleye bisikletle gelişimizi hatırlıyorum. Arkadaşlarımla birlikte sokağın bir o ucuna bir diğer ucuna hep beraber sürmüştük. Sonra düşe kalka da olsa arka tekerleri çıkararak bisiklet sürmesini öğrendim. Kimseden destek almadan sadece iki teker üzerinde bisikleti hareket ettirebildiğimi ve daha ötesi kontrol edebildiğimi ilk fark ettiğim an hissettiğim mutluluk ve özgürlük duygusunu tarif edemem. Çocukluk yıllarındaki bu tarz duygular hiç unutulmuyor. Şimdi yıllar sonra dahi bu hislerin lezzetinden bir şey kaybetmemiş olması beni çok mutlu ediyor" diyor.