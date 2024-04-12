Bisiklet tutkunları Kemer'de buluşacak

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AKRA Hotels ana sponsorluğunda AG Tohum desteği ile bu sene 6. kez gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, birbirinden önemli isimleri Kemer’de 27-28 Nisan tarihlerinde ağırlayacak. 'Mavi ve Yeşil'in bir parçası ol' sloganı ile start alacak organizasyon Fraport TAV Antalya Havalimanı, Corendon Airlines ve Diana Travel’in co-sponsorluğunda düzenlenecek. Batı Toros Dağları'nın eteklerinde ve 52 kilometre kıyı şeridi boyunca uzanan Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kemer’deki yarış doğal güzellikleri de ön plana çıkarıyor. Deniz, orman ve dağların bir noktada birleşmesiyle dünyanın birçok ülkesinden gelen bisikletçiler, finişi görmek için mücadele verecek.

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2018 yılından bu yana amatör yol bisikletçileri birbirinden önemli doğal güzelliklerin içinde yarıştıran AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’da sayılı günler kala kayıtlar ise tüm hızıyla devam ediyor.

Antik kentin hala ayakta durduğu ve milli park olan Phaselis plajı gibi önemli tarihi yapıyı içinde barındıran Kemer’de gerçekleşecek organizasyon amatör yol bisikletçilerinin vazgeçilmezi konumunda bulunuyor.

"Kemer bisiklet sporunun en önemli merkezlerinden biri haline gelecek" Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yarışla ilgili yaptığı açıklamada, "Kemer’imiz eşsiz bisiklet rotaları ile bisiklet sporunun Türkiye’deki en önemli merkezlerinden biri haline gelecek. İlçemizde yapılan tüm ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına destek vermeye ve Kemer’imizi spor turizminin önde gelen kentlerinden biri haline getirmek adına çabamızı sürdürüyoruz. AKRA Gran Fondo da çok önem verdiğimiz organizasyonlardan biri. Yarışların Kemer’de düzenleniyor olması ilçemiz adına son derece önemli. Organizasyona katılacak olan çok sayıda ülkeden gelen sporcularımızı Kemer’de yer alan otellerimizde ağırlayacağız. Bu önemli organizasyondan dolayı ilçemiz adına Sayın Haydar Barut’a da ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen 98 ve 49 kilometrelik parkurlarıyla katılımcıların beğenisini toplayan yarış, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi katılımcılara birbirinden farklı aktiviteler de sunmaya devam edecek. 2 bin metreden fazla tırmanışa sahip 98 kilometrelik uzun 'AKRA' parkuru ile yarış severlerin beğenisini toplayan organizasyonda 49 kilometrelik 'AG Tohum' parkuru ise 537 metreden fazla tırmanışıyla katılımcıların ilgisini çekiyor. Organizasyon, Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak ve yaklaşık 6 saatin ardından aynı noktada sona erecek.

Kayıtlara büyük ilgi AKRA Gran Fondo Antalya’da kayıtlar ise tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin en güzel bisiklet rotalarından biri olma özelliğini taşıyan yarış için kayıtlar ise 24 Nisan Çarşamba günü son bulacak. Dünyanın dört bir yanından gelecek amatör bisikletçiler zorlu ve bir o kadar da keyifli geçecek yarış deneyimini yaşayacak. Kategoriler şöyle: AKRA 98K parkuru Elit Erkek (18-34) Master Erkek (35-39) Master Erkek (40-44) Master Erkek (45-49) Master Erkek (50-54) Master Erkek (55-59) Master Erkek (60-64) Master Erkek (65+) Elit Kadın (18-34) Master Kadın (35-39) Master Kadın (40-44) Master Kadın (45-49) Master Kadın (50-54) Master Kadın (55-59) Master Kadın (60-64) Master Kadın (65+) AG Tohum 49K parkuru Genç Erkek (16-17) Elit Erkek (18-34) Master Erkek (35-39) Master Erkek (40-44) Master Erkek (45-49) Master Erkek (50-54) Master Erkek (55-59) Master Erkek (60-64) Master Erkek (65+) Genç Kadın (16-17) Elit Kadın (18-34) Master Kadın (35-39) Master Kadın (40-44) Master Kadın (45-49) Master Kadın (50-54) Master Kadın (55-59) Master Kadın (60-64) Master Kadın (65+) Genel Klasman Kadın ile Paralimpik ve Tandem kategorilerinde yarışacak.