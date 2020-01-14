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A Milli Kadın Voleybol takımı Almanya'yı 3-0 yenip Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazandığı sıralarda Kaynaşlı Belediyesi’nin MHP’li Başkanı Birol Şahin, sosyal medyadan tepki çeken bir paylaşıma imza attı ve gündem konusu oldu. Peki Birol Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Birol Şahin'in kısaca hayatı...
BİROL ŞAHİN KİMDİR?
Birol Şahin 1960 yılında Düzce'de doğdu. İlk ve ortaokulu Kaynaşlı'da tamamladı. Düzce Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümünü bitirdi. Askerlik görevini Adana 6.Kolordu Komutanlığı'nda yaptı. Kolordu'ya bağlı Özel Tim Komutanı koruması olarak görev aldı. Bu görevde Kolordu Komutanlığı tarafından üstün başarı belgesi ile ödüllendirildi. Milli Gençlik Vakıflarında aktif olarak görev yaptı. Amatör olarak futbol oynadı. Uzak Doğu sporlarından Karate ve Kung-fu ile uğraştı. Kaynaşlıspor'da As Başkanlık görevinde bulundu.
1991-1998 yılları arasında Refah Partisi Kaynaşlı Belde Başkanlığı yaptı. 1998-2001 Yılları arasında Fazilet Partisi Bolu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Refah Partisi ve Ak Parti Siyaset Akademilerinde Eğitim alarak, akademileri başarıyla tamamladı. Arapça dil eğitimi aldı. 2001-2011 yılları arasında Ak Parti Kaynaşlı İlçe Başkanlığı yaptı. İlçe Başkanlığı döneminde, bir çok hizmetin getirilmesinde etkin rol oynadı. Eğitim, sağlık, ulaşım, spor, turizm, tarım, hayvancılık, el sanatları ve daha birçok alanda hizmetlerin getirilmesine vesile oldu.
Düzce merkez ve ilçelerin birçok sorununu gündeme taşıdı. 7 Haziran 2015 tarihinde Yapılan Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Düzce Bağımsız Milletvekili Adayı oldu. Evli ve 4 çocuk babasıdır.
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