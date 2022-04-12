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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Birol Namoğlu, önceki gün eşi Derya Beşerler ile birlikte Arnavutköy’deki bir mekanda görüntülendi. Namoğlu, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"BİRAZ BENSİZLİĞE ALIŞACAK"

Ünlü şarkıcı, "Her şey yolunda. Bu yaz şimdiden 21 konser için el sıkıştım. Derya da biraz bensizliğe alışacak!" diyerek, eşine takıldı.