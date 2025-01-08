Birol Namoğlu eşi Derya Beşerler ile nasıl tanıştığını anlattı

Şarkıcı Birol Namoğlu ve oyuncu eşi Derya Beşerler, Murat Evgin’in YouTube programına konuk oldu. Murat Evgin'in, "Nasıl tanıştınız?" diye sorması üzerine Beşerler ve Namoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

Derya Beşerler, Murat Evgin ve Birol Namoğlu

Derya Beşerler; "Bizim ortak arkadaşımız Ekin Türkmen ile biz o sırada bir dizide abla - kardeşi canlandırıyoruz. Ekin, bir akşam bizde kalıyor. İlişkilerden konuşuyoruz, bir isyan var ortada. O sırada ekranda Gripin’in klibi çıktı. Ekin, 'Ahh Birol' dedi. 'Böyle bir tesadüf saçma oldu' dedim. Sonra kızlarla yemeğe çıktığımız bir gün Ekin, 'Birollar da geliyorlar yanımıza' dedi. Öyle tanıştık" dedi.

"HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOKTU"

Birol Namoğlu ise eşi Derya Beşerlerin ardından; "Bu arada benim hiçbir şeyden haberim yok. Ekin, 'Biz kız kıza yemek yiyeceğiz siz de uğrar mısınız?' dedi. Biz de Güray ile uğradık, biraz oturduk. Bir kız var, nemrut" ifadelerini kullandı.

Derya Beşerler de; "Biz oraya kız kıza yemeğe gitmişiz. Ekin, 'Birollar geliyor' deyince ben de bozuldum. Ekin'in, dümeni oldu. O nedenle öyleydim" dedi. Namoğlu, tanışma hikâyelerini "Sonra biz oradan ayrıldık, o akşam bir terasta tekrar bir araya geldik. Deli gibi yağmur yağıyor. Ben herkese 'Şemsiyenin altına gelin' diyorum Derya, yine Nemrudun Kızı (Gülüyorlar) şemsiyenin altına dahi gelmiyor. O gece eve bıraktım, sonra uzun bir süre görüşmedik. Sonra Instagram'dan takipleştik. Yazın Bodrum'da karşılaştık, yavaş yavaş görüşmeye başladık ama ilişkimiz İstanbul'da başladı" sözleriyle sonlandırdı.