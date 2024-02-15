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        Haberler Gündem 3. Sayfa Lüleburgaz'da Sevinç G. birlikte yaşadığı Orhan Evzi'yi sokakta öldürdü!

        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 24 yaşındaki Sevinç G., tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı 36 yaşındaki Orhan Evzi'yi, sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü.  Sevinç G., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:47 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:52
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        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
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        Kırklareli'nde kan donduran olay, saat 01.00 sıralarında Lüleburgaz Güneş Mahallesi Nergis Sokak üzerinde meydana geldi.

        İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre Sevinç G. (24) ile dini nikahlı birlikte yaşadığı Orhan Evzi (36), arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

        KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

        Tartışma sırasında Sevinç G., üzerindeki tabancayı çıkarıp, Orhan Evzi'ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla Evzi, ağır yaralanırken, Sevinç G., olay yerinden kaçtı.

        ÖLEN KOCA CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülen Orhan Evzi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Orhan Evzi'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

        GENÇ KADIN TUTUKLANDI

        Polis, tarafından yakalanan Sevinç G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevinç G., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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