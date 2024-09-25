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        Haberler Gündem Güncel Birlikte alkol aldığı komşusunu bıçakla öldürdü | Son dakika haberleri

        Birlikte alkol aldığı komşusunu bıçakla öldürdü

        Karaman'da tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. İkilinin birlikte alkol aldıkları tartışmanın da bu sırada çıktığı iddia edildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.09.2024 - 12:55 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:55
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          Karaman'da Alacasuluk Mahallesi 488. Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında yaşayan 49 yaşındaki U.K. ile alt kat komşusu 68 yaşındaki Murat Kocadaş birlikte alkol aldı.

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          İkilinin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.K, Kocadaş'ı bıçakla yaraladı.

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          İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Sağlık ekiplerince olay yerinde öldüğü belirlenen Kocadaş'ın (fotoğrafta) cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

          U.K. ise polislerce gözaltına alındı.

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