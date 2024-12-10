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        Haberler Dünya Birleşik Krallık'ta 6 kişi PKK terör örgütü üyeliği şüphesiyle gözaltına alındı | Dış Haberler

        Birleşik Krallık'ta 6 kişi PKK terör örgütü üyeliği şüphesiyle gözaltına alındı

        Birleşik Krallık polisi, 6 kişinin PKK terör örgütü üyeliği şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 10:33 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:33
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        Birleşik Krallık'ta PKK operasyonu: 6 gözaltı
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        İngiliz polisi, PKK terör örgütüyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen faaliyetlere ilişkin bir soruşturma kapsamında altı kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

        Londra Metropolitan Polisi, söz konusu kişilerin terör örgütüne üye olmakla suçlandığını ve bugün Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılacaklarını duyurdu.

        İngiltere'de polis, 27 Kasım tarihinde de terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 2'si kadın, 7 kişiyi gözaltına almıştı.

        Londra Metropolitan Polisi, Londra'daki farklı adreslere operasyon düzenlemişti.

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