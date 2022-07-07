Birleşik Krallık'tan İskoçya'ya 'referandum' yanıtı

İHA

Birleşik Krallık hükümeti, İskoçya'nın ülkeden ayrılarak bağımsız bir devlet olmasını sağlayacak olan yeni bir İskoçya Bağımsızlık Referandumu yapılması talebini reddetti.

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından İskoçya’da ikinci bir referandum hazırlığı başlamış ve İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, 19 Ekim 2023'te ülkenin bağımsızlığı için ikinci bir referandum yapılmasına resmi onay için Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’a mektup yazmıştı.

İHA'nın haberine göre; Johnson, Sturgeon'un İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsız bir ülke olmasını sağlayacak ikinci bir Bağımsızlık Referandumu talebini reddetti. Johnson, Sturgeon'a yazdığı mektupta referandum talebini, "İskoçya'nın Birleşik Krallık'taki geleceği konusuna geri dönmenin zamanı değil” ifadeleriyle yanıtladı.

JOHNSON: HEMFİKİR DEĞİLİM

Boris Johnson mektubunda, "Bir başka bağımsızlık referandumu yapmak için Birleşik Krallık Parlamentosu'ndan İskoç Parlamentosu'na yetki devri verilmesi için ortaya koyduğunuz argümanları dikkatle inceledim. Ülkemiz yurtiçinde ve yurtdışında benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğu için, 2014 yılında İskoçya halkı tarafından net bir şekilde yanıtlanan bir soruya geri dönme zamanının geldiği konusunda hemfikir değilim" dedi. Johnson, "Ortak önceliklerimiz, küresel yaşam maliyeti sorununa etkin bir şekilde yanıt vermek, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ve kamu hizmetlerimizi Kovid-19 pandemisinin büyük etkilerinden kurtulurken desteklemek ve Ukrayna'daki saldırganlığı nedeniyle Rusya'ya verilen uluslararası yanıttaki öncü rolümüzü oynamak olmaktır" dedi.

STURGEON: İSKOÇ DEMOKRASİSİ HERHANGİ BİR BAŞBAKANIN TUTSAĞI OLMAYACAK

Sturgeon ise, Johnson'ın kendisine gönderdiği mektubu, Johnson'a yönelik istifa çağrılarına atıfta bulunarak, bunun Johnson'ın "Başbakan olarak yaptığı son eylemlerinden biri" olduğu şeklinde yorumladı. Sturgeon, "Açık olmak gerekirse, İskoçya bağımsızlığı seçme fırsatına sahip olacak. Umarım bu 19 Ekim 2023'te yapılacak bir referandumla veya genel seçim yoluyla olacak. İskoç demokrasisi herhangi bir Başbakanın tutsağı olmayacak” şeklinde yanıtladı.

İSKOÇYA, 2014’DE BAĞIMSIZLIĞI REDDETMİŞTİ

Birleşik Krallık’a bağlı 5.5 milyon nüfuslu İskoçya’da 2014 yılında bağımsızlık referandumu yapılmış ancak yüzde 55 oranında 'hayır' kararıyla bağımsızlık reddedilmişti. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, 28 Haziran’da İskoç Ulusal Partisi’nin çoğunluğu elinde tuttuğu parlamentoda yaptığı konuşmada, 19 Ekim 2023'te ülkenin bağımsızlığı için ikinci bir referandum yapılmasını planladıklarını duyurmuştu.

İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP), yeni bir Bağımsızlık Referandumu düzenleme planı Britanya hükümetinden onay almadığı için, konunun şimdi Yüksek Mahkemeye taşınması bekleniyor. Yüksek Mahkeme, İskoçya'nın kendi referandumunu düzenleme yetkisine sahip olup olmadığına dair karar verecek.

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