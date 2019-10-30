Türk bilim insanlarına ve Türkiye’ye hakaret sayılacak bir davranışa imza atan BAE'nin bu skandal tutumunun gerekçesi ise tamamen siyasi olduğu belirtildi.

TUHAF GEREKÇE: TÜRKİYE'DEKİ İÇ KARIŞIKLIKLAR

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’de 29 Ekim -2 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak olan 37. Dünya Endoüroloji Kongresi (World Congress of Endourology 2019) için Türkiye’den katılan 18 doktorun kürsüde konuşma yapmasına izin verilmedi. Bu kararla ilk kez, uluslararası bir tıp kongresinde Türk hekimlere ambargo konuldu. Buna gerekçe olarak da “Türkiye’de ki iç karışıklıklar” gösterildi.

DÖRT ÜLKE AKADEMİSYENLERİNE DE İZİN ÇIKMADI

Bilimsel sunum yapmalarına izin verilmeyen 18 Türk akademisyen de dün yurda döndü.

Öte yandan kongrede konuşmalarına izin verilmeyen başka ülkelerden bilim insanları da oldu. İran’dan 2, Kenya’dan 1, Libya’dan 2, Irak’tan 1 ve Türkiye'den 18 akademisyene konuşma izni verilmedi.

BAE'nin sergilediği bu tavrın uluslararası bilim camiasında da tepki görmesi için akademisyenlerin harekete geçtiği öğrenildi.

'İÇ KARIŞIKLIKTAN' KASTEDİLEN BARIŞ PINARI...

Kongreye katılan Türk hekimler, kastedilen iç karışıklığın “Barış Pınarı Harekatı” olduğunu belirterek, bilimin siyasete alet edilmesine tepki gösterdi.

BAE'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tıbbi kongrede, dünyaca ünlü başarılara imza atan Türk hekimlerinin kürsüde sonum yapmalarının engellenmesine Türkiye'deki tıp derneklerinden tepki geldi.

ENDOÜROLOJİ DERNEĞİ: BAE'Yİ KINIYORUZ

Endoüroloji Derneği, yaptığı yazılı açıklamada “Birleşik Arap Emirlikleri’nin politik tavrını kınıyoruz. Dünya Endoüroloji Derneği nezdinde gerekli girişimleri başlattığımız ve konunun çok yakın takipçisi olacağımızı bildiririz” görüşünü dile getirerek, yapılan hareketi kınadığını açıkladı.

PROF.AKDOĞAN: SİYASETİ BİLİME BULAŞTIRDILAR

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Akdoğan, BAE'nin tavrını sert dille eleştirerek, “Siyasi politikalarını tıbba bile bulaştırdılar. Hipokrat yeminini bile unutmuşlar. Türk bilim insanlarının başarısına gölge düşürme gayreti. Bilimi siyasete alet edenlere gereken yanıtın uluslar arası tıp camiasında da verilmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.