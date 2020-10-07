HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aşkları tam gaz devam eden oyuncu Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Sokullu, "Diziye gelen tepkiler şu anda çok güzel. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz'' dedi.

Dijital platform için gelen projeleri de değerlendirdiğini söyleyen Sokullu, ardından bindiği taksi ile evinin yolunu tuttu.