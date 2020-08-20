"ÇOK GÜZEL BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Eda Gürkaynak ile evlilik hazırlıkları yaptıkları iddialarına yanıt veren Birkan Sokullu, "Çok güzel bir ilişkimiz var ama öyle bir karar almış durumda değiliz" şeklinde konuştu.